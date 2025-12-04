Natale, un mese ricco di eventi a Maranello

Maranello accende il Natale: dal 7 dicembre e fino all’Epifania in città un ricco calendario di eventi per il periodo festivo, proposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio Maranello Terra del Mito e il coinvolgimento delle attività commerciali, delle imprese e delle associazioni del territorio.

“Anche quest’anno durante le festività siamo in grado di proporre alla cittadinanza un cartellone di iniziative variegato”, commenta il sindaco Luigi Zironi. “Dalle luminarie diffuse in centro e nelle frazioni ai mercati, dai concerti agli eventi per i più piccoli, sono diversi i momenti di incontro e aggregazione, anche all’insegna della solidarietà, con il sostegno a progetti concreti a supporto della disabilità, della ricerca, della prevenzione. Tutto questo è possibile, ancora una volta, grazie alla collaborazione del tessuto economico cittadino e delle associazioni di volontariato, risorse preziose della nostra comunità, che ringrazio di cuore”.

Il programma propone in Piazza Libertà per tutto il periodo natalizio la pista di pattinaggio sul ghiaccio: aperta fino al 7 gennaio nei giorni feriali dalle 14.30 alle 19 e nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 22, sarà inaugurata ufficialmente domenica 7 dicembre, durante una giornata in cui saranno proposti, in piazza e in Via Stradi, lo shopping di Natale con il mercato ambulante, il mercatino arte e ingegno, dei commercianti e delle associazioni, animazione musicale e l’area food a cura dell’associazione Alpini di Maranello con gnocco fritto e borlenghi.

Lunedì 8 una giornata di festa con il mercatino arte e ingegno, dei commercianti e associazioni, ancora area food con Alpini di Maranello e il Gruppo Alpini di Vigo Cortesano che dalle 12 propone polenta concia con salsiccia e formaggio, gnocco fritto e vin brulè, musica e il concerto del Corpo bandistico di Vigo-Cortesano (Trento), e la premiazione della Disfida della Zuppa Inglese a cura del Comitato Maranello Tipico alle 16. Ai bambini nati o adottati nel 2024 dalle 9 alle 12 sarà dato in omaggio un piccolo albero, nell’ambito del progetto “Un albero per ogni nato” in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. E in tema di alberi, alle 17 in Piazza Libertà uno dei momenti più attesi del Natale maranellese, con l’accensione del Grande Albero illuminato a festa, a coronamento delle luminarie natalizie che caratterizzano anche quest’anno tutto il territorio, dal centro alle frazioni.

Le iniziative proseguiranno con concerti benefici, in Auditorium il 16 dicembre il Coro Gospel della Corale Rossini proposto dal Rotary Club Ghirlandina a sostegno del progetto di promozione del nuoto per atleti con disabilità e il 23 il FestivalMar in ChrisMAR con gli artisti di Maranello a sostegno del progetto “Maranello Cardioprotetta” per l’acquisto di un defibrillatore, iniziative per i bambini – il 20 in biblioteca con letture di Natale e all’Auditorium lo spettacolo per famiglie “Gli aiutanti di Babbo Natale” -, il tradizionale pranzo solidale per Telethon con raccolta fondi a favore della ricerca, il 21 in Sala Scaramelli, la suggestiva Christmas Tractors Parade il 21 in piazza con la sfilata dei trattori natalizi, l’aperitivo del contadino e la merenda green, fino alla festa di Capodanno in piazza per salutare l’arrivo del nuovo anno, il 31 dicembre, con dj set, musica dal vivo, tavoli al coperto per il cenone e brindisi di mezzanotte.

Si chiude il 6 gennaio con il tradizionale doppio appuntamento di “Befana e burattini”, spettacoli per bambini e famiglie in Auditorium alle 10 e 11.30, e il Concerto dell’Epifania alla Chiesa Parrocchiale di San Biagio alle 16 con la Corale Puccini che insieme all’Accademia Filarmonica di Sassuolo proporrà un repertorio di musiche di Haendel, Vivaldi, Morricone e l’incantesimo dei carols. Dal 14 dicembre all’11 gennaio la Chiesa Parrocchiale di Torre Maina, infine, ospita “Presepi in mostra”, mostra di creazioni artistiche dedicate alla Natività aperta nei giorni festivi (10-12.30 e 15-18.30) e prefestivi (15-18).