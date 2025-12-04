Mirandola, contrasto al lavoro sommerso e all’immigrazione clandestina: controlli di Polizia Ispettorato del Lavoro

Il 2 dicembre scorso la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro di Modena, ha effettuato una specifica attività finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto dell’immigrazione clandestina e del lavoro sommerso.

In particolare, sono state effettuate verifiche presso un’azienda tessile di Mirandola, gestita da cittadini cinesi, in esito alle quali sono stati riscontrati lavoro irregolare e non dichiarato, la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi, del piano di emergenza ed evacuazione, la mancata costituzione dell’RSPP e carenze dell’impianto elettrico.

È stato pertanto adottato, nei confronti dell’azienda, un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui al D.lgs. 81/2008 con contestuale sanzione di 13.500 euro.

Durante il controllo, sono state identificati 13 cittadini cinesi, due dei quali sono risultati irregolari sul Territorio Nazionale, motivo per il quale sono stati denunciati e muniti di decreto di espulsione prefettizio e ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni.