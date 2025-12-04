Lavori di rifacimento fognario e rinnovo della rete idrica a Carpi

Aimag eseguirà due interventi di rinnovo della rete di distribuzione dell’acqua nelle vie Martinelli e Pola esterna (nella zona di attraversamento del canale Gusmea), e tre di rifacimento delle fognature nelle vie Gioia, Vespucci e Cadamosto. La Giunta del Comune di Carpi, nei giorni scorsi, ha approvato infatti in linea tecnica i progetti esecutivi dei singoli interventi per un valore complessivo di 138 mila euro per il rinnovo della rete idrica e di 605 mila euro per il potenziamento delle fognature, interamente finanziati dalla multiutility.

I due interventi di rinnovo della rete di distribuzione dell’acqua sono analoghi e consistono nella sostituzione di un tratto di condotta ormai obsoleto e che, negli ultimi anni, è stato soggetto a rotture.

Gli interventi sulle fognature in via Flavio Gioia, via Vespucci e via Cadamosto sono stati programmati in seguito a cedimenti fognari e sono finalizzati al rinnovamento del reticolo fognario per garantirne una maggiore efficienza idraulica. I lavori consistono nel rifacimento delle tubature e, dove necessario, nel loro spostamento.