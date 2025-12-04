La partecipazione alla gestione dell’impresa: scenari innovativi per lo sviluppo della PMI

In un mercato che richiede agilità, innovazione e capacità di trattenere i talenti, il coinvolgimento diretto dei lavoratori emerge come una leva strategica interessante.

La recente legge n. 76/2025 apre infatti nuove prospettive per le Piccole e Medie Imprese, introducendo modalità strutturate di partecipazione dei dipendenti alla gestione aziendale. Un cambiamento culturale e organizzativo che può trasformarsi in un potente motore di crescita: più motivazione, maggiore produttività, un clima interno più dinamico e collaborativo. Su questo tema innovativo e cruciale per il futuro del sistema produttivo: Confapi Emilia organizza venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 17:00, presso il Real Fini Baia del Re Hotel Ristorante di Modena (Strada Vignolese 1684), un incontro appositamente dedicato “La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese”, anche alla luce della nuova Legge n. 76/2025 recentemente approvata.

Un nuovo strumento per la crescita delle Piccole e Medie Imprese

Il Dott. Federico Vecchi Area Lavoro e Relazioni Sindacali Confapi Emilia introduce così

il tema dell’incontro: “L’incontro che Confapi Emilia ha organizzato affronterà il tema, nuovo

per le Piccole e Medie Imprese, della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle

imprese, alla luce anche dell’approvazione della recente legge n. 76/2025 che disciplina

questo nuovo strumento. Si tratta di uno strumento che può essere importante per la crescita delle nostre aziende. Le imprese italiane sono spesso di piccole dimensioni, incapaci di crescere e competere su scala internazionale. L’Italia rischia di rimanere schiacciata in una spirale di bassa crescita. Occorre invece una crescita dei redditi e della produttività, che vuol dire anche un incremento dei consumi. La partecipazione dei lavoratori può essere uno strumento importante per entrare in un nuovo circolo virtuoso: più produttività, migliore remunerazione del lavoro, più formazione, più welfare.” Vecchi sottolinea inoltre il valore dell’intervento del relatore invitato: “Per parlare di queste tematiche Confapi Emilia ha invitato il Prof. Emmanuele Massagli, docente dell’Università LUMSA di Roma, componente del CNEL e Presidente della Commissione Nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori. Illustrerà anche i vantaggi economici e normativi previsti dalla nuova legge per le PMI.”

I problemi strutturali delle PMI e le opportunità della nuova legge

Anche Alberto Meschieri, Presidente di Confapi Emilia, evidenzia l’importanza

dell’appuntamento: “Le PMI lamentano da tempo tre problemi ormai cronici: difficoltà a

trovare personale preparato, difficoltà a mantenerlo e fidelizzarlo, difficoltà nell’affrontare il

ricambio generazionale. Sono temi fondamentali e ineludibili. Se il mercato non offre le

competenze necessarie, occorre formarle internamente e coinvolgere maggiormente il

personale. Un lavoratore coinvolto può trovare maggiore soddisfazione, impegnarsi di più e

stimolare i colleghi. E se non si intravede la possibilità di trasferire l’azienda, magari cederla

a chi ha contribuito a farla crescere può diventare una soluzione.” Meschieri aggiunge: “La

Legge 76/2025 sulla partecipazione dei lavoratori potrebbe offrire alcune risposte. Le forme

previste sono quattro: partecipazione gestionale, economico-finanziaria, organizzativa e

consultiva. L’evento organizzato da Confapi Emilia, con la presenza del Prof. Massagli, ha

l’obiettivo di illustrare le previsioni della legge e rispondere alle domande degli imprenditori.”