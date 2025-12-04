La fiamma olimpica di Milano-Cortina è arrivata in Italia

ROMA (ITALPRESS) – La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 è arrivata al Quirinale. Con un volo proveniente da Atene, la lanterna ricevuta dalla delegazione italiana allo stadio Panathinaiko è sbarcata nel pomeriggio a Fiumicino, nelle mani di Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, e Jasmine Paolini, campionessa olimpica di doppio oggi nelle vesti di tedofora. “Che messaggio porta la fiamma? Impegno, passione e pace, spero in tutta Italia – le sue parole una volta atterrata a Roma – E’ una sensazione incredibile, mi sento onorata, è un’emozione grandissima e mi sto godendo questa giornata”. La delegazione italiana, composta anche dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio, dal segretario generale Carlo Mornati, dall’ad di Milano-Cortina Andrea Varnier e dai due sindici delle città organizzatrici, Beppe Sala e Gianluca Lorenzi, si è poi recata al Quirinale dove, presso la Vetrata del Cortile d’onore, la lanterna olimpica è stata accolta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Non c’è niente di più sacro, laicamente parlando, di portare la fiamma olimpica – commenta Malagò – Sono le cose che ti ripagano di quello che fai, magari sacrificando qualcosa nella propria vita. E’ la dimostrazione concreta che ci stiamo avvicinando, in modo prepotente ma anche iconico, romantico, storico”. L’ex numero uno del Coni sottolinea che “le aspettative sono molto alte, bisogna tenere conto che mancano ormai due mesi e abbiamo bisogno di ogni giorno, è un’organizzazione molto complessa”. Ad ogni modo “l’arrivo della fiamma olimpica in Italia e la consegna a Mattarella al Palazzo del Quirinale rappresentano momenti di grande emozione nel percorso verso Milano-Cortina 2026 – ha detto ancora Malagò – Nei prossimi giorni questo fuoco attraverserà il nostro Paese da nord a sud, raggiungerà città, comunità e territori diversi, ricordandoci la bellezza delle differenze che rendono l’Italia un Paese unico al mondo. Illuminerà molti siti del nostro Patrimonio Unesco, diventando un simbolo di entusiasmo, armonia e partecipazione collettiva. Nel viaggio che accompagnerà l’Italia verso la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, la fiamma olimpica passerà nelle mani di oltre 10.000 tedofori provenienti da ogni regione, ricordandoci la capacità unica che ha lo sport di unire, ispirare e costruire futuro”. Per domani è prevista la cerimonia di accensione del braciere del viaggio della fiamma olimpica nel Piazzale del Quirinale mentre sabato allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” di Roma verrà dato il via ufficiale alla staffetta che porterà la torcia in giro per il Paese fino all’ingresso a San Siro previsto per il 6 febbraio 2026.

– foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).