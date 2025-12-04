giovedì, 4 Dicembre 2025
Il sindaco Massari e l’assessore Neulichedl hanno ricevuto in municipio il console della Repubblica Tunisina Afif Traouli

Reggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
Il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e l’assessore all’Università Roberto Neulichedl hanno incontrato il console della Repubblica Tunisina Afif Traouli in visita a Reggio Emilia per rinsaldare i rapporti economici e promuovere l’accoglienza universitaria. Infatti, il console era accompagnato da una delegazione di studenti universitari, oltre che dal professor Wissem El Hani.

“Auspichiamo – ha affermato l’assessore Neulichedl – che i rapporti tra i nostri Paesi, e in particolare con la nostra città, possano sviluppare nel tempo progettualità in grado di fare di Reggio Emilia non solo e sempre più un città universitaria, ma anche una ‘città Erasmus’, pronta ad attrarre giovani da tutto il mondo disposti a condividere idee, innovazioni, progetti, sogni e passioni”.

Erano inoltre presenti all’incontro, che si è svolto mercoledì 3 dicembre in Sala del Tricolore e nei locali del Municipio, rappresentanti di Fondazione E35, di Fondazione Mondinsieme e dal presidente Mohamed Messaoud dell’Associazione tunisina Il Dialogo. L’associazione, che opera da oltre vent’anni nel territorio di Reggio Emilia, rappresenta un punto di riferimento per la comunità tunisina locale e contribuisce alla costruzione di relazioni positive tra cittadini, istituzioni e realtà del territorio.

Il Consolato della Repubblica Tunisina, con sede a Bologna, conta in termini di iscritti, su una nutrita comunità in tutta Italia. Nel solo comune di Reggio Emilia, secondo i dati registrati al 31 dicembre del 2024, la comunità tunisina residente sul territorio è di oltre 1250 persone, 955 cittadini tunisini a cui si aggiungono di altri 495 uomini e donne italo-tunisini che negli anni hanno acquisito la cittadinanza.

 

 

 

















