Gabriella Gibertini riconfermata nella Presidenza nazionale di Assohotel Confesercenti

Gabriella Gibertini, imprenditrice sassolese e titolare delle Terme della Salvarola, già Presidente Provinciale di Assohotel e Assoturismo Confesercenti Modena, è stata riconfermata nella Presidenza nazionale di Assohotel.

“Ringrazio per la fiducia che mi è stata riposta con la riconferma nella Presidenza nazionale. Questo risultato non è solo personale, ma è frutto del lavoro condiviso, della passione e della forza della nostra comunità e delle nostre imprese. Continuerò a impegnarmi con determinazione per rappresentare al meglio la categoria, affrontando nuove sfide e creando opportunità significative a sostegno delle imprese e del sistema produttivo del nostro Paese” afferma Gabriella Gibertini.

“È un riconoscimento importante per Gabriella Gibertini – sottolinea Daniele Cavazza, Coordinatore provinciale Assohotel Confesercenti Modena – che premia l’impegno, la competenza e la dedizione dimostrata in questi anni a sostegno delle imprese e del territorio. La sua riconferma nella presidenza nazionale di Assohotel, rappresenta quindi un valore aggiunto non solo per la nostra provincia, ma per l’intero sistema associativo nazionale. Questo risultato rafforza il legame tra il livello locale e quello nazionale, garantendo una voce ancora più autorevole alle istanze delle imprese”.

“Gabriella Gibertini – conclude Cavazza – siamo certi che continuerà a portare con sé l’esperienza maturata sul territorio e la professionalità che da sempre la contraddistingue”.