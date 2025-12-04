“Eccezione. Fragilità, spensieratezza e caffè” di MagdaClan Circo sabato al Teatro Metropolis di Bibbiano

Il Teatro Metropolis di Bibbiano ospita il MagdaClan Circo con “Eccezione. Fragilità, spensieratezza e caffè”, un viaggio in tre atti tra acrobazie, musica dal vivo e ironia, pensato per un pubblico eterogeneo e curioso, Eccezione è uno spettacolo adatto a tutta la famiglia.

Lo spettacolo è un invito a rompere gli schemi, a guardare con leggerezza e creatività anche gli ostacoli, trasformandoli in opportunità. Un’occasione imperdibile per scoprire la magia del circo contemporaneo, dove ogni gesto è linguaggio e ogni errore può trasformarsi in una “eccezione” capace di stupire…

Cinema Teatro Metropolis Viale A. Gramsci, 4 – Bibbiano Tel: 333 8045902 E-mail: teatrobibbiano@ater.emr.it