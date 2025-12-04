Dal 6 dicembre al 6 gennaio le vetrine sfitte del centro storico di Castel San Pietro Terme tornano a illuminarsi

A partire dal 6 dicembre e fino al 6 gennaio, il centro storico di Castel San Pietro Terme si illumina di una nuova iniziativa: l’allestimento artistico e narrativo di alcune delle vetrine dei locali commerciali sfitti, individuate in alcuni punti del centro storico nell’ambito del censimento in corso. Si tratta di un progetto promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Iscom Group srl all’interno della cornice degli eventi natalizi Castelanadel – Armonie di Natale e finanziato dalla Citta’ metropolitana, per la riqualificazione dell’economia di prossimita’ nel centro storico.

L’obiettivo è restituire vita, colore e attenzione agli spazi vuoti che, nel tempo, hanno inciso sulla percezione e sulla vivacità del centro storico. Le vetrine non utilizzate diventeranno installazioni visive e luminose, trasformando luoghi silenziosi in piccoli palcoscenici evocativi.

Le grafiche e le scenografie installate racconteranno un viaggio poetico tra memoria, emozione e identità del territorio. Frasi che accompagneranno cittadini e visitatori in un itinerario fatto di immagini, luci e suggestioni capaci di riportare attenzione sulle potenzialità di alcuni spazi “strategici” sul corso principale del centro storico, in particolare via Matteotti e via Cavour.

Le vetrine diventeranno così testimonianze luminose, capaci di evocare storie passate e immaginare nuovi futuri: piccoli “quadri incompleti” che ricordano ciò che il centro storico è stato e ciò che può tornare a essere.

Questo intervento rappresenta la prima tappa del più ampio progetto dedicato alla valorizzazione dei locali sfitti, che prevede il censimento degli immobili, il dialogo con i proprietari e la definizione di misure per favorirne il riutilizzo, la riapertura e l’insediamento di nuove attività commerciali.

“Con questa iniziativa – dichiara la sindaca Francesca Marchetti– vogliamo non solo rendere più accogliente il nostro centro storico durante le festività, ma anche ricordare alla comunità il valore degli spazi e le opportunità inespresse del patrimonio commerciale oggi inutilizzato. Le vetrine allestite saranno un messaggio positivo per la città: un invito alla cura, alla rigenerazione e alla riscoperta dei nostri spazi.”

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori azioni dedicate alla rivitalizzazione del cuore urbano di Castel San Pietro Terme.