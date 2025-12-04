Con Sonitus si esplora la composizione per il paesaggio

Esplorare il suono come spazio, immagine, gesto creativo capace di trasformare un paesaggio in racconto. Nasce con questa visione la nuova residenza artistica “Composizione per paesaggio e uno strumento”, percorso che il Centro Musica del Comune di Modena propone nell’ambito del progetto Sonitus, in collaborazione con l’associazione Rizosfera. Già attiva la selezione di tre giovani sound designer interessati alle pratiche di ascolto, registrazione, manipolazione del suono e ricerca artistica legata alla dimensione spaziale dell’audio.

Il bando, rivolto ad artiste e artisti residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che non abbiano compiuto 36 anni, scade alle ore 13 di giovedì 18 dicembre 2025. La residenza si terrà alla Torre del Centro Musica, a Modena, dal 24 al 28 febbraio 2026, con un impegno di circa sei ore al giorno. La partecipazione è gratuita e ciascuno dei tre selezionati riceverà una premialità di 1.300 euro, comprensiva di vitto, viaggio e alloggio. Le domande saranno valutate da una commissione che individuerà i candidati idonei a prendere parte al percorso.

Nel dettaglio, la residenza propone un laboratorio immersivo di ricerca sonora e performativa basato sulla relazione tra immagine, spazio e suono. Ogni artista lavorerà a partire dalla fotografia di un paesaggio, affiancata dalla scelta di uno strumento acustico che fungerà da ulteriore elemento scenico e narrativo. Su questo intreccio visivo–sonoro si svilupperà un processo compositivo che esplorerà il ruolo dell’immagine come motore della drammaturgia sonora, interrogando il modo in cui il suono può dare profondità e movimento a ciò che osserviamo, rendendo percepibile un luogo reale o immaginato.

Il percorso alternerà pratiche di ascolto, improvvisazione, campionamento e sound design in tempo reale, aprendo anche alla dimensione audiovisiva grazie alla possibilità di costruire video, scenografie luminose o elementi visivi capaci di dialogare con la composizione sonora. La guida artistica sarà affidata al curatore Giuseppe Cordaro e al sound artist Nicola Ratti, con la partecipazione della musicista Alessandra Novaga e del visual artist Giulio Squillacciotti, figure di riferimento nella scena della ricerca contemporanea.

Al termine della residenza, sabato 28 febbraio alle ore 21, le opere realizzate saranno presentate al pubblico con una performance finale negli spazi della Torre del Centro Musica, occasione per restituire il processo di lavoro e condividere gli esiti della ricerca con la città.

Il bando completo, con tutte le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.musicplus.it. Per informazioni: Centro Musica Modena – tel. 059.2034810, centro.musica@comune.modena.it, oltre ai canali social facebook e instagram.