Come cambia la sosta a Correggio

CorreggioViabilita'
Una serata per presentare le novità su stalli blu e varchi ZTL in centro a Correggio

Come cambierà sostare con la propria auto a Correggio? La risposta arriva giovedì 11 dicembre, alle 20:45, quando si terrà un incontro di presentazione del nuovo piano sosta. L’appuntamento è nella sala conferenze “Recordati” di Palazzo dei Principi.

Il sindaco Fabio Testi, insieme ai rappresentanti di City Green Light– società incaricata dello sviluppo del progetto – illustrerà su quali principi si è basata la riorganizzazione della sosta a pagamento e il rinnovamento degli stalli blu, pensati per favorire una migliore rotazione dei parcheggi e una gestione più semplice dei pagamenti. Il progetto prevede anche l’installazione di alcuni pannelli a messaggio variabile su cui compariranno in tempo reale le disponibilità di stalli liberi in alcuni parcheggi del centro (Piazza San Quirino, Parcheggio Interrato a Porta Reggio e Piazza Garibaldi) in modo da indirizzare l’automobilista evitando giri a vuoto.  

Nel corso della serata verrà inoltre presentato l’aggiornamento del sistema di controllo degli accessi alla Ztl, con la realizzazione di veri e propri varchi grazie al ricorso alle telecamere.

