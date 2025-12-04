Castelfranco Emilia: approvata l’ultima variazione di bilancio dell’anno

Durante l’ultimo Consiglio comunale dell’anno, il Comune di Castelfranco Emilia ha presentato e approvato la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2025-2027, una misura dal valore complessivo di 900mila euro. «L’operazione rappresenta l’assestamento definitivo del bilancio comunale, allineando entrate e spese alle previsioni aggiornate e dando conclusione alle modifiche intervenute nel corso dell’anno. Nel corso del 2025, attraverso il bilancio e le sue successive variazioni, l’Amministrazione ha garantito le risorse necessarie per il funzionamento dei servizi comunali: dai servizi scolastici e sociali, alla cura del territorio, alla sicurezza urbana, fino all’ampia offerta culturale rivolta alla cittadinanza», spiega l’assessore al Bilancio, Ugo Piacquadio.

Sono state inoltre programmate e finanziate operazioni strategiche, come il riscatto e l’intervento di revamping degli impianti fotovoltaici – su cui è nata la comunità energetica rinnovabile di Castelfranco Emilia -, le manutenzioni straordinarie per valorizzare il patrimonio comunale e il completamento di progetti importanti, tra cui la ristrutturazione della scuola Walt Disney e della scuola e della palestra Deledda a Gaggio. Il 2025, sottolinea ancora Piacquadio, «ha visto anche l’impatto dei tagli ai trasferimenti statali derivanti dalla “Spending review” del Governo, per un totale di 157 mila euro, oltre a ulteriori 90 mila euro accantonati per investimenti futuri: soldi da dare allo Stato».

Sul fronte delle entrate, si registrano maggiori introiti dall’addizionale comunale IRPEF per 122mila euro, grazie all’incremento degli incassi degli ultimi mesi, e ulteriori 90mila euro derivanti dal recupero dell’evasione IMU, testimonianza dell’efficacia delle attività comunali di riscossione coattiva, internalizzate nuovamente e diventate così un caso di studio in tutta Italia. Sul fronte della spesa, «sono stati stanziati 190mila euro per far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia, in particolare per la pubblica illuminazione e la fornitura di gas», chiosa l’assessore. Per la parte capitale, la variazione prevede l’utilizzo dei maggiori introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione per completare i lavori alla scuola Deledda di Gaggio, per gli interventi di manutenzione straordinaria al Palasport comunale e per la riqualificazione del centro giovanile Ca Ranuzza.

Insomma, conclude Piacquadio, «Questa variazione rappresenta il risultato di un costante monitoraggio dell’andamento delle risorse, che ci ha permesso di garantire la continuità dei servizi, la realizzazione degli investimenti prioritari e la sostenibilità economica dell’intero bilancio comunale. Anche di fronte ai tagli statali e agli imprevisti economici, siamo riusciti a mantenere gli equilibri e a proteggere gli interessi della comunità».