Tentato furto in un negozio di via San Felice a Bologna. La Polizia di Stato arresta due italiani

La Polizia di Stato di Bologna, nella notte di ieri, ha tratto in arresto due cittadini italiani per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di P.S. Bolognina Pontevecchio, alle 3 circa, si sono recate presso Via San Felice a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa che segnalava la presenza di due soggetti che tentavano di forzare la porta di ingresso di un negozio.

Uno dei due uomini fungeva da palo mentre l’altro materialmente tentava di scardinare la porta scorrevole a mezzo di arnesi da scasso. I due, notando le autovetture con i colori d’istituto, hanno interrotto la condotta criminosa e hanno tentato di allontanarsi dal negozio salendo a bordo delle loro biciclette.

Gli Agenti hanno bloccato i due uomini, classe 1982 e 1975, e li hanno sottoposti a perquisizione personale, dove gli venivano rinvenuti due giraviti di lunghezza pari a 24 e 21 cm ed una torcia. Entrambi sono gravati da precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, l’uomo classe 1982 risulta avere in atto un avviso orale del Questore di Bologna emesso lo scorso settembre, a seguito di una tentata rapina impropria.

I due sono stati tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso e saranno sottoposti al rito direttissimo nella giornata odierna.