mercoledì, 3 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiSassuolo accende il Natale: sabato 6 dicembre, la cerimonia ufficiale dell’accensione delle...





Sassuolo accende il Natale: sabato 6 dicembre, la cerimonia ufficiale dell’accensione delle luminarie e dell’albero in piazza

AppuntamentiSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si svolgerà sabato pomeriggio, a partire dalle ore 18, l’ormai tradizionale cerimonia d’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie di piazza Garibaldi che avvia ufficialmente il periodo natalizio in città, con saluti istituzionali del Sindaco e l’ accompagnamento musicale natalizio con Matteo Camellini e Catriel Falcotti.

Un momento di festa che sarà preceduto da un’intera giornata dedicata al Natale: “Natale con gli Hobbisti”, il mercatino di Antiquariato & Vintage sempre in piazza Garibaldi dalle 9 alle 15; “Caccia al tesoro di Natale”, per i più piccoli al Villaggio di Babbo Natale in piazza Martiri Partigiani dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30; “Chi sta rubando il Natale?”, la lettura animata natalizia dai 4 agli 8 anni a cura di Librarsi presso la Biblioteca Leontine alle 11.

Per tutta la giornata e fino al 18 gennaio, in piazzale Della Rosa sarà in funzione “Sassuolo on Ice”: la pista di pattinaggio aperta dalle 10,45 alle 13 e dalle 15 alle 21.

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.