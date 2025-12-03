Sassuolo accende il Natale: sabato 6 dicembre, la cerimonia ufficiale dell’accensione delle luminarie e dell’albero in piazza

Si svolgerà sabato pomeriggio, a partire dalle ore 18, l’ormai tradizionale cerimonia d’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie di piazza Garibaldi che avvia ufficialmente il periodo natalizio in città, con saluti istituzionali del Sindaco e l’ accompagnamento musicale natalizio con Matteo Camellini e Catriel Falcotti.

Un momento di festa che sarà preceduto da un’intera giornata dedicata al Natale: “Natale con gli Hobbisti”, il mercatino di Antiquariato & Vintage sempre in piazza Garibaldi dalle 9 alle 15; “Caccia al tesoro di Natale”, per i più piccoli al Villaggio di Babbo Natale in piazza Martiri Partigiani dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30; “Chi sta rubando il Natale?”, la lettura animata natalizia dai 4 agli 8 anni a cura di Librarsi presso la Biblioteca Leontine alle 11.

Per tutta la giornata e fino al 18 gennaio, in piazzale Della Rosa sarà in funzione “Sassuolo on Ice”: la pista di pattinaggio aperta dalle 10,45 alle 13 e dalle 15 alle 21.