Sabato a Modena l’evento “Voci e Visioni: Volontariato una comunità inclusiva”

Aspettando Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, in occasione del 5 dicembre, Giornata mondiale del Volontariato, al Bper Forum a Modena si terrà l’evento “Voci e Visioni: Volontariato una comunità inclusiva”.

L’evento si articola in più momenti: ore 15 apertura dei Tavoli delle associazioni con numerosi punti informativi per un incontro tra cittadini e mondo del volontariato; ore 17 dialogo aperto “Il sociale per il sociale” con istituzioni, associazioni e cittadini e alle ore 18.30 concerto “Ologramma. Voci e visioni, Musica, Parole e Danza” (ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti).