mercoledì, 3 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaSabato a Modena l’evento “Voci e Visioni: Volontariato una comunità inclusiva”





Sabato a Modena l’evento “Voci e Visioni: Volontariato una comunità inclusiva”

Modena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Aspettando Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, in occasione del 5 dicembre, Giornata mondiale del Volontariato, al Bper Forum a Modena si terrà l’evento “Voci e Visioni: Volontariato una comunità inclusiva”.

L’evento si articola in più momenti: ore 15 apertura dei Tavoli delle associazioni con numerosi punti informativi per un incontro tra cittadini e mondo del volontariato; ore 17 dialogo aperto “Il sociale per il sociale” con istituzioni, associazioni e cittadini e alle ore 18.30 concerto “Ologramma. Voci e visioni, Musica, Parole e Danza” (ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti).

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.