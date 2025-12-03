mercoledì, 3 Dicembre 2025
Politiche industriali europee, Green Deal e competitività del settore ceramico: a Bruxelles il presidente de Pascale incontra parlamentari Ue e i tecnici della Commissione europea

CeramicaRegioneSassuolo
“Dall’Emilia-Romagna proposte concrete per tenere insieme competitività e riduzione delle emissioni. Il Governo sia capofila della riforma europea, questa voce deve arrivare forte a Bruxelles”

Politiche industriali europee, attuazione del Green Deal e definizione di strumenti che permettano al settore ceramico di mantenere competitività in una fase segnata da costi energetici elevati, nuove regole sulle emissioni e investimenti necessari alla transizione energetica. Sono alcuni dei temi dei quali il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha discusso, nel corso della seconda giornata a Bruxelles con la delegazione di Confindustria Ceramica, con i membri del Parlamento europeo e con i tecnici delle direzioni generali della Commissione Ue competenti per industria, clima, energia e ambiente.

Tra le priorità, gli effetti dell’attuale quadro normativo europeo sulle imprese ad alta intensità energetica e la necessità di garantire al distretto ceramico condizioni che favoriscano investimenti, tutela dell’occupazione e un percorso di riduzione delle emissioni coerente con la sostenibilità economica del settore.

“Dall’industria emiliano-romagnola, dal mondo del lavoro e dalla Regione arrivano proposte concrete e serie per tenere insieme competitività delle imprese e riduzione delle emissioni- sottolinea il presidente de Pascale-. È necessario che il Governo si faccia capofila di un percorso di revisione delle normative europee orientato a recuperare competitività senza perdere di vista gli obiettivi della decarbonizzazione. Si può fare, in Emilia-Romagna lo facciamo e il nostro sistema produttivo lo ha fatto. Ora è fondamentale che questa voce arrivi con forza qui a Bruxelles”.

















