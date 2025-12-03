Iren Luce Gas e Servizi ha inaugurato un nuovo store a Guastalla

È stato inaugurato oggi un nuovo store di Iren Luce Gas e Servizi in Via Gonzaga 10 I a Guastalla.

Nel nuovo spazio Iren i clienti della zona potranno ricevere assistenza sui contratti acqua, luce e gas e sulla vasta gamma di servizi e prodotti di IREN: internet per la casa, assicurazioni e tante soluzioni innovative e personalizzate per l’home management.

L’apertura del nuovo sportello rappresenta l’impegno concreto del Gruppo Iren nel rafforzare la relazione con il territorio anche al di fuori del contesto urbano, con l’obiettivo di essere presente in modo sempre più capillare e vicino alle comunità in cui opera.

I servizi attivi saranno: Luce, Gas, Acqua, Tari e Teleriscaldamento.

“Il nuovo sportello di Guastalla – ha dichiarato Alessandro Biavasco, responsabile Customer Care del gruppo IREN – nasce con l’obiettivo di garantire un servizio di eccellenza ed è un ulteriore segno del nostro impegno concreto verso il territorio. La sua posizione strategica ci permette di essere ancora più vicini a cittadini e imprese. Vogliamo continuare a rappresentare un punto di riferimento per la comunità, mettendo a disposizione competenza e professionalità, e offrendo soluzioni convenienti e consapevoli: dalle offerte luce, gas e connettività ai pacchetti assicurativi, fino a un’ampia gamma di servizi dedicati all’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi.”

“Siamo molto contenti che il nuovo sportello Iren per la Bassa Reggiana – ha dichiarato Paolo Dallasta, sindaco di Guastalla – abbia aperto nel cuore del centro storico di Guastalla, rendendo più vicina ai cittadini un’azienda di cui tutti i Comuni Reggiani sono soci. Siamo sicuri che la posizione strategica dello sportello permetterà di innescare un circolo virtuoso anche sul contesto commerciale locale e di arricchire ulteriormente di servizi la nostra Città”.