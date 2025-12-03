mercoledì, 3 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaIl Prefetto di Reggio Emilia incontra il Console Generale della Repubblica...





Il Prefetto di Reggio Emilia incontra il Console Generale della Repubblica di Tunisia a Bologna

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

In data odierna il Prefetto di Reggio Emilia, dott.ssa Maria Rita Cocciufa, ha incontrato presso il Palazzo del Governo il Console Generale della Repubblica di Tunisia a Bologna, Afif Traouli, in visita nella Provincia.

Nell’occasione, sono stati esaminati temi di interesse comune, come il contrasto ai fenomeni migratori irregolari, con particolare riguardo al tema delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini tunisini, nonché l’inclusione socio-lavorativa della comunità tunisina presente nel territorio reggiano.

L’incontro ha permesso, altresì, di approfondire la situazione dei minori tunisini non accompagnati presenti in questa Provincia, con riferimento al loro inserimento nelle comunità dedicate e alle misure di inclusione da attuare, al fine di prevenire e scongiurare situazioni di devianza giovanile.

Il Console Traouli ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione riservata ai temi trattati e ha espresso apprezzamento per la collaborazione con le Istituzioni locali e per le opportunità offerte dal territorio reggiano.

In conclusione, il Prefetto Cocciufa ha confermato l’impegno delle Istituzioni a proseguire nelle attività volte a favorire l’integrazione dei cittadini tunisini nel territorio provinciale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.