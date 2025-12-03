Il Prefetto di Reggio Emilia incontra il Console Generale della Repubblica di Tunisia a Bologna

In data odierna il Prefetto di Reggio Emilia, dott.ssa Maria Rita Cocciufa, ha incontrato presso il Palazzo del Governo il Console Generale della Repubblica di Tunisia a Bologna, Afif Traouli, in visita nella Provincia.

Nell’occasione, sono stati esaminati temi di interesse comune, come il contrasto ai fenomeni migratori irregolari, con particolare riguardo al tema delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini tunisini, nonché l’inclusione socio-lavorativa della comunità tunisina presente nel territorio reggiano.

L’incontro ha permesso, altresì, di approfondire la situazione dei minori tunisini non accompagnati presenti in questa Provincia, con riferimento al loro inserimento nelle comunità dedicate e alle misure di inclusione da attuare, al fine di prevenire e scongiurare situazioni di devianza giovanile.

Il Console Traouli ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione riservata ai temi trattati e ha espresso apprezzamento per la collaborazione con le Istituzioni locali e per le opportunità offerte dal territorio reggiano.

In conclusione, il Prefetto Cocciufa ha confermato l’impegno delle Istituzioni a proseguire nelle attività volte a favorire l’integrazione dei cittadini tunisini nel territorio provinciale.