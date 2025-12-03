Il Gruppo Meccatronico di Confindustria Reggio Emilia: dati e IA al centro della trasformazione industriale

Al Tecnopolo il Gruppo Meccatronico di Confindustria Reggio Emilia si è riunito in Assemblea per il convegno “Oltre la macchina: come dati e IA trasformano la meccatronica e la proiettano nei settori strategici”. L’incontro ha coinvolto imprenditori, esperti e rappresentanti istituzionali per discutere sulle sfide e le opportunità legate all’intelligenza artificiale e all’analisi dei dati.

L’evento è stato aperto dal Presidente del Gruppo Meccatronico Claudio Lodi: «Accelerazione e Complessità sono le due parole chiave del futuro delle aziende meccatroniche, che oggi sono chiamate a fare un salto di qualità: non si tratta solo di adottare nuove tecnologie, ma di comprenderne l’impatto strategico e trasformarle in opportunità concrete. Dati e intelligenza artificiale sono il motore di questa evoluzione e richiedono competenze, visione e capacità di fare sistema».

Dopo di lui sono intervenuti Fabio Ferrari, Fondatore di Ammagamma e partner di Accenture, che ha parlato di cos’è l’AI per le aziende di oggi; Emanuela Girardi, EU President @ADRA e Founder @Pop AI ha invece approfondito il contesto per dimostrare chi tra Europa, Cina e USA corre più veloce sull’intelligenza artificiale; Federica Guidi, Presidente Ducati Energia S.p.A. e Vicepresidente Federmeccanica ha riportato l’attenzione sull’impatto che questa trasformazione sta avendo sul settore meccatronico e sulla possibile riconversione produttiva.

Gli ospiti sono stati poi coinvolti in una tavola rotonda, moderata da Barbara Gasperini (giornalista Green&Blue, La Repubblica), che ha offerto spunti concreti per la competitività delle imprese italiane, evidenziando la necessità di investimenti, competenze e collaborazione tra ricerca e industria.