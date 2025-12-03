mercoledì, 3 Dicembre 2025
Domani a San Felice si parla di come proteggersi dalle truffe

Bassa modeneseSan Felice sul Panaro
“Truffe tra mondo reale e digitale: rischi e tutele” è il titolo dell’incontro che si svolgerà giovedì 4 dicembre a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, alle ore 20.30. Nel corso dell’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, si parlerà di come riconoscere, prevenire e proteggersi dalle truffe.

Relatori della serata saranno il maresciallo Francesco Biscozzo, comandante della Stazione dei carabinieri di San Felice e Diego Galeotti, avvocato penalista e patrocinante in Cassazione. Modera la giornalista Anna Pedrazzi. Organizzano il Comune di San Felice e l’Arma dei carabinieri.

 

















