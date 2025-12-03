Confesercenti Area Terre dei Castelli appoggia l’iniziativa “Vignola ti premia”

“Questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso gli esercizi di vicinato, che sono il cuore pulsante della nostra città. Sostenere i negozi e le attività di servizio significa non solo favorire l’economia locale, ma anche preservare la vitalità delle nostre strade e la qualità della vita dei cittadini” – dichiara Vainer Ghirardini, Presidente Confesercenti Area Terre dei Castelli.

“Il progetto si inserisce in un percorso condiviso di valorizzazione del commercio di prossimità, volto a contrastare la desertificazione dei centri storici e a promuovere un consumo responsabile legato al territorio. In linea con questo obiettivo, la campagna natalizia di Confesercenti Modena “La qualità è il miglior regalo: la trovi nel tuo negozio di fiducia. I tuoi negozi, il tuo Natale. Vicino a te” ricorda ai cittadini l’importanza di scegliere le attività di vicinato, dove professionalità e cordialità non mancano mai”, conclude Ghirardini.