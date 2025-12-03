‘Alleanza per la casa: modelli e innovazione per il diritto all’abitare’, a Bologna due giornate di confronto

Mettere in rete istituzioni, operatori del settore, mondo della ricerca, imprese, cooperative e società civile per costruire nuove risposte al bisogno abitativo. È l’obiettivo di “Alleanza per la casa: modelli e innovazione per il diritto all’abitare”, l’appuntamento in programma a Bologna giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, nella Sala 20 Maggio della Terza Torre (viale della Fiera 8).

Un’iniziativa, organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, che nasce dall’analisi delle profonde trasformazioni demografiche, economiche e urbane che stanno ridefinendo la domanda di casa: dall’aumento delle famiglie monocomponenti alle nuove forme di abitare temporaneo, dalla pressione sui prezzi alla necessità di politiche di rigenerazione urbana sostenibile. Sfide che richiedono risposte integrate e strumenti innovativi.

Un percorso che, nelle due giornate, sarà affrontato attraverso la presentazione di progetti pilota, sessioni tecniche su strumenti finanziari e normativi, tavole rotonde dedicate a governance e partenariati, e momenti di confronto operativo su casi studio nazionali ed europei. Al centro del dibattito, modelli replicabili di housing sociale misto, cooperative di abitanti, partenariati pubblico-privati, interventi di retrofit energetico e servizi di prossimità, capaci di coniugare accessibilità economica, qualità architettonica, inclusione sociale e sostenibilità ambientale.

L’obiettivo è costruire un percorso operativo condiviso per le politiche regionali di social housing, da mettere a disposizione di territori e amministrazioni locali, con indicazioni concrete su strumenti normativi, modelli di finanziamento innovativi – dai fondi misti agli strumenti di ingegneria finanziaria, fino agli investimenti a impatto sociale – e soluzioni gestionali. Un lavoro necessario in un contesto segnato dalla scarsità di risorse pubbliche e dall’assenza di un Piano casa nazionale.

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, parteciperà alla due giorni di approfondimento e confronto che sarà aperta dall’assessore regionale alle Politiche abitative, Giovanni Paglia, cui spetterà anche l’intervento di chiusura.

“L’emergenza abitativa è una delle grandi sfide del nostro tempo e richiede risposte nuove, integrate e stabili- affermano de Pascale e Paglia-. Attraverso il confronto tra enti locali, organizzazioni sindacali, mondo produttivo, cooperazione, Terzo settore e ricerca vogliamo costruire un’alleanza reale, capace di aumentare l’offerta di abitazioni accessibili, promuovere modelli finanziari innovativi e rafforzare una governance in grado di tenere insieme diritto alla casa, qualità urbana e coesione sociale. In assenza di adeguate politiche nazionali, la Regione continua a fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità per garantire concretamente il diritto all’abitare – dalla legge sugli affitti brevi agli investimenti sulla riqualificazione del patrimonio pubblico – ma servono anche un Piano casa nazionale credibile e un coinvolgimento europeo come strategia complessiva”.

La due giorni in programma a Bologna punta inoltre a rafforzare le partnership pubblico-private e le reti territoriali, per accelerare la realizzazione di interventi abitativi integrati e diffondere buone pratiche, valorizzando esperienze che hanno prodotto risultati misurabili, evidenziato criticità e individuato soluzioni efficaci.

Gli interventi nelle due giornate

Le due giornate, introdotte e concluse dall’assessore regionale alle Politiche abitative, Giovanni Paglia, prevedono nella mattinata di giovedì 4 dicembre gli interventi di Irene Tinagli, presidentessa Commissione speciale crisi alloggi Unione Europea (in collegamento da remoto); Lina Taddei, coordinatrice Regionale delle Acer dell’Emilia-Romagna; Angelina Mazzocchetti e Valeria Ardito dell’Area Statistica regionale, Valentino Minarelli (Sunia Emilia-Romagna), Francesca Santoro (Cisl Emilia-Romagna), Matteo Prosperini (Caritas Bologna) e Lanfranco de Franco, vicesindaco di Reggio Emilia.

È inoltre previsto un contributo video di Tanguy Desrousseaux della European Investment Bank. Nel pomeriggio spazio invece ai rappresentanti di Ance, Confindustria Emilia-Romagna, Legacoop, Cna Costruzioni, Confcooperative Habitat, Istituto Diocesano, Associazione fondazioni bancarie, ASPPI, Confabitare e Cassa depositi e prestiti.

La giornata di venerdì 5 dicembre è poi dedicata alle esperienze nazionali ed europee di housing sociale più significative, con interventi del Politecnico di Torino, del Parma Housing Center, di realtà cooperative attive nella rigenerazione urbana e con due contributi internazionali da Austria e Repubblica Ceca.