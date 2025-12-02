mercoledì, 3 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseVenerdì al Teatro del Popolo di Concordia "Matteotti" con Ottavia Piccolo





Venerdì al Teatro del Popolo di Concordia “Matteotti” con Ottavia Piccolo

Bassa modeneseConcordiaTeatro
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La stagione del Teatro del Popolo – a cura di ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale – prosegue venerdì 5 dicembre con Matteotti (anatomia di un fascismo) di Stefano Massini con la voce di Ottavia Piccolo e le musiche de I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Scritto dal pluripremiato drammaturgo, il racconto è affidato a una grande attrice, capace di unire teatro e impegno civile per un appuntamento imperdibile con la grande Storia, cent’anni dopo l’assassinio dell’onorevole Giacomo Matteotti per mano fascista.

Un racconto che parte dalla testimonianza di chi c’era, ha visto e non si è tirato indietro, per ricostruire l’omicidio di Giacomo Matteotti, ucciso per mano fascista il 10 giugno 1924. Il teatro, la musica dei Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, le parole di Stefano Massini e la voce di Ottavia Piccolo si prendono l’impegno di parlare, di ricordare il suo coraggio…

 

Prenotazioni telefoniche al numero 338 2219383 o all’indirizzo teatrodelpopolo@ater.emr.it – Vendita online su Vivaticket.com

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.