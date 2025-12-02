Venerdì al Teatro del Popolo di Concordia “Matteotti” con Ottavia Piccolo

La stagione del Teatro del Popolo – a cura di ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale – prosegue venerdì 5 dicembre con Matteotti (anatomia di un fascismo) di Stefano Massini con la voce di Ottavia Piccolo e le musiche de I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Scritto dal pluripremiato drammaturgo, il racconto è affidato a una grande attrice, capace di unire teatro e impegno civile per un appuntamento imperdibile con la grande Storia, cent’anni dopo l’assassinio dell’onorevole Giacomo Matteotti per mano fascista.

Un racconto che parte dalla testimonianza di chi c’era, ha visto e non si è tirato indietro, per ricostruire l’omicidio di Giacomo Matteotti, ucciso per mano fascista il 10 giugno 1924. Il teatro, la musica dei Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, le parole di Stefano Massini e la voce di Ottavia Piccolo si prendono l’impegno di parlare, di ricordare il suo coraggio…