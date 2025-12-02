Una tre giorni di musica, tradizione e festa alla Polisportiva Formiginese con “Ciòca BAL”, l’evento a cura dell’associazione Bal A Mo aps, dedicato alla promozione e all’approfondimento delle danze popolari che è andato sold out: “Con grande soddisfazione annunciamo che le preiscrizioni sono ufficialmente chiuse per l’edizione di quest’anno” – spiegano dall’associazione – “Abbiamo raggiunto il limite massimo di partecipanti previsto, riempiendo la nostra capiente sala con un pubblico di appassionati e neofiti pronti a ballare.

Questo straordinario sold out è la conferma della vitalità e dell’interesse crescente verso la magia del ballo folk”. Ciòca BAL non è un semplice festival, ma una vera e propria esperienza immersiva e durante la tre giorni i partecipanti potranno partecipare a stage di ballo condotti da rinomati maestri italiani e francesi e ballare fino a tardi con la musica dal della tradizione popolare. La cornice di questo evento è la Polisportiva Formiginese (via Caduti di Superga 2, angolo viale dello Sport a Formigine) che garantisce l’ambiente ideale sia per le lezioni che per i concerti serali, offrendo un’atmosfera accogliente e rilassata.

Per chi non è riuscito a iscriversi in tempo, o per chi desidera prolungare l’esperienza del balfolk o approcciarsi a questo mondo dopo l’evento, l’appuntamento con l’associazione Bal A Mo, che promuove il balfolk a Modena, è il giovedì sera alla Sala degli Orti di San Faustino, in viale Leonardo da Vinci 158 a Modena, dove vengono proposte regolari lezioni e serate danzanti per imparare e divertirsi in compagnia. Ingresso con tessera Arci. Info: www.balamo.it