Si avvicina il Natale, tanti appuntamenti a Castelnovo tra cultura, mercatini, animazione per tutta la famiglia

Si avvicinano le festività e Castelnovo Monti propone un ricco programma di eventi grazie anche alla collaborazione con l’associazionismo locale e i commercianti del paese.

Fino a domenica 11 gennaio 2026, è in corso (inaugurata lo scorso weekend) l’evento espositivo “Metti in mostra il tuo Presepe”, con presepi artistici allestiti al Centro Laudato Sì, alla Pietra di Bismantova (orari: sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 17 escluso il giorno di Natale e capodanno. Informazioni: gruppostoricoilmelograno@gmail.com). Si tratta dei presepi che hanno partecipato al contest “Metti in mostra il tuo presepe”: un viaggio tra creatività, tradizione e spirito natalizio, all’interno degli spazi del Laudato Sì. Un’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera delle feste e lasciarsi ispirare dalla bellezza dei presepi realizzati dai partecipanti.

Tutte le domeniche di dicembre ci sarà in paese lo Shopping di domenica, con i negozi aperti a Castelnovo e Felina per gli acquisti natalizi sostenendo la rete commerciale locale, fondamentale per la tenuta socio-economica del territorio.

Venerdì 5 dicembre la stagione del Teatro Bismantova continua con lo spettacolo teatrale “Guerra!”, tratto da Louis Ferdinand Céline, con Fabio Gaccioli. Bardamu, alter ego di Céline, giovane studente di medicina, si arruola volontario allo scoppio della Prima guerra mondiale. Dalla Parigi spensierata dei cafè chantant si precipita nell’orrore delle trincee, tra fango, mitraglie e massacri imposti dai potenti. La guerra diventa simbolo della barbarie della patria e della nazione, una corona di spine sull’Europa in pieno splendore culturale. L’attore restituisce le parole come frammenti allucinati, amplificati da suoni e tessiture sceniche. Fabio Gaccioli ha cominciato a fare teatro nel 1998, in Danimarca, per puro caso. Da allora ha partecipato a spettacoli importanti proposti in tutta Italia e anche all’estero. L’appuntamento è venerdì al Teatro Bismantova alle ore 21. Informazioni: Teatro Bismantova tel. 0522 611876, 348 8570060.

Da sabato 6 dicembre fino mercoledì 24 dicembre in piazza Gramsci, nel centro di Castelnovo, torna il Mercatino di Natale della solidarietà, con idee regalo, decorazioni, cesti natalizi, manufatti, oggettistica africana e prodotti biologici a cura delle realtà Comunità “Marta Maria”, Gaom e Associazione Vogliamo la Luna: ogni giorno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Domenica 7 dicembre per il Natale ne’ Monti di Castelnovo C’entro, gli eventi proposti dai commercianti del paese, andrà in scena Il Villaggio di Babbo Natale, con intrattenimento per tutta la famiglia e gastronomia. Ci saranno stand di street food, animazioni natalizie lungo le vie del centro, una coinvolgente caccia al tesoro, animazioni per le vie del centro, luci, scenografie e angoli perfetti per indimenticabili scatti natalizi, bar e negozi aperti con tante idee per i regali e in chiusura il grande spettacolo pirotecnico e musicale, un momento davvero imperdibile (alle ore 19). Appuntamento dalle ore 14.30 fino a sera.

Sempre domenica, alle 17.30 al Teatro Bismantova è in programma la presentazione dell’ultimo libro di Massimo Zamboni, Pregate per ea. L’autore dialogherà con l’assessora alla cultura Erica Spadaccini. Durante una camminata nei luoghi familiari, appare una lapide nascosta in un bosco. C’è un nome, Domenica Gebennini, una data, il 1870, l’accenno a una morte violenta. La storia di quel delitto si tramanda da un secolo e mezzo nella Val d’Asta, ma nessuno sembra conoscerla davvero: questo capita nelle valli chiuse, dove la conca delle montagne trattiene le voci, le mescola e le distorce, e in cui “il non detto governa più dell’indicibile”. Pregate per ea è il racconto di una uccisione che si fa operazione di memoria collettiva. Massimo Zamboni è musicista, cantautore e scrittore. È stato chitarrista e compositore dei Cccp e dei Csi. Per Einaudi ha pubblicato L’eco di uno sparo (2015), Nessuna voce dentro (2017), La trionferà (2021) e Pregate per ea (2025).

Info: Teatro Bismantova 0522 611876.

Lunedì 8 dicembre, giorno festivo, ci saranno i mercatini di natale a Felina, in piazza Magonfia dalle ore 9.30. Da lunedì 8 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 a Gombio sarà allestito L’albero del dono, con oggetti e prodotti alimentari destinati a chi vorrà goderne (Per informazioni: 338 9606857).