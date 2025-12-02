martedì, 2 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaReggio Emilia, nella sala slot con documenti rubati e hashish: denunciato





Reggio Emilia, nella sala slot con documenti rubati e hashish: denunciato

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella tarda mattinata di domenica 30 novembre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno effettuato uno dei consueti controlli specifici all’interno di una sala slot di via Turri volti alla prevenzione di irregolarità o di episodi delittuosi che spesso vengono commessi proprio all’interno di queste attività.

All’interno dell’esercizio pubblico venivano identificate diverse persone, prevalentemente clienti di origini straniere, tra cui un soggetto che attirava l’attenzione dei poliziotti in quanto si mostrava molto nervoso e insofferente alle attività di controllo e identificazione.

A quel punto gli agenti della Polizia di Stato effettuavano dei controlli più approfonditi nei confronti dell’uomo, che veniva identificato per un 26enne di origini egiziane, appurando che inizialmente lo stesso avesse fornito delle generalità false.

Inoltre, veniva effettuata una perquisizione personale sul posto che dava esito positivo in quanto il 26enne veniva trovato in possesso di alcuni documenti di identità intestati ad altro soggetto, risultati essere provento di un furto già denunciato qualche settimana prima, nonché di due grammi circa di hashish.

Sulla base di quanto sopra, il 26enne è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di ricettazione e falsa dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla propria identità nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.