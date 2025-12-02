Reggio Emilia, nella sala slot con documenti rubati e hashish: denunciato

Nella tarda mattinata di domenica 30 novembre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno effettuato uno dei consueti controlli specifici all’interno di una sala slot di via Turri volti alla prevenzione di irregolarità o di episodi delittuosi che spesso vengono commessi proprio all’interno di queste attività.
All’interno dell’esercizio pubblico venivano identificate diverse persone, prevalentemente clienti di origini straniere, tra cui un soggetto che attirava l’attenzione dei poliziotti in quanto si mostrava molto nervoso e insofferente alle attività di controllo e identificazione.
A quel punto gli agenti della Polizia di Stato effettuavano dei controlli più approfonditi nei confronti dell’uomo, che veniva identificato per un 26enne di origini egiziane, appurando che inizialmente lo stesso avesse fornito delle generalità false.
Inoltre, veniva effettuata una perquisizione personale sul posto che dava esito positivo in quanto il 26enne veniva trovato in possesso di alcuni documenti di identità intestati ad altro soggetto, risultati essere provento di un furto già denunciato qualche settimana prima, nonché di due grammi circa di hashish.
Sulla base di quanto sopra, il 26enne è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di ricettazione e falsa dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla propria identità nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.