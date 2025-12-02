La Chirurgia Oncologica del Santa Maria Nuova di Reggio protagonista al 36° Congresso Internazionale dell’Apparato Digerente

Il 27 e 28 novembre 2025, all’Auditorium del Massimo di Roma, si è tenuto il 36° Congresso Internazionale dell’Apparato Digerente, uno degli appuntamenti più prestigiosi e seguiti nel panorama scientifico mondiale, noto anche come “Congresso Palazzini”. Con oltre 100.000 iscritti provenienti da tutti i continenti, il Congresso rappresenta da quarant’anni un punto di riferimento per la comunità chirurgica internazionale.

Anche quest’anno, l’équipe della Chirurgia Oncologica dell’IRCSS – Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia diretta dal dottor Massimiliano Fabozzi è stata invitata a partecipare eseguendo un intervento chirurgico trasmesso in diretta all’Auditorium Massimo di Roma (sede e regia del Congresso) dove erano presenti oltre 850 partecipanti e alcune migliaia di collegamenti dall’estero. Il dottor Fabozzi e la sua équipe hanno eseguito un intervento di “Resezione ultrabassa del retto laparoscopica” per un tumore maligno presentatosi a pochi cm dall’ano. Durante l’intervento trasmesso in “real time” via web davanti a una platea internazionale di esperti provenienti dai cinque continenti, c’è stata la possibilità di interagire (in diretta audio e video) con l’operatore con domande e approfondimenti.

«La partecipazione al “Palazzini” – dichiara il dottor Fabozzi – rappresenta da una parte un importante riconoscimento del livello di eccellenza raggiunto dal nostro Centro, che è stato scelto per eseguire un intervento in diretta davanti a una platea così prestigiosa, e dall’altra l’impegno costante del nostro Team della Chirurgia Oncologica dell’IRCCS nella ricerca, nell’innovazione tecnologica e nel miglioramento delle pratiche cliniche.

Condividere la nostra esperienza e confrontarci con colleghi di fama mondiale ha costituito un’opportunità di crescita professionale e conferma il valore scientifico del lavoro svolto quotidianamente presso la nostra struttura. È stata inoltre un’occasione per presentare tecniche chirurgiche avanzate e strumenti di ultima generazione, nell’ottica di una chirurgia sempre più sicura, precisa e orientata al paziente. Un ringraziamento particolare va alla mia Equipe medica, infermieristica e personale ausiliario e alla nostra Direzione Generale e Sanitaria che ci supporta quotidianamente, anche con queste iniziative di alta rilevanza scientifica, per il miglioramento continuo dell’assistenza a beneficio dei pazienti».

Dalla sua istituzione (circa 40 anni fa, nel 1985), il “Congresso Palazzini” ha visto una crescita costante sia in termini di partecipazione sia di rilevanza scientifica: più di 100.000 specialisti hanno preso parte alle varie edizioni e oltre 3.000 chirurghi hanno eseguito interventi in diretta collegandosi dalle sale operatorie dei piu’ prestigiosi Centri di Chirurgia nel mondo. Anche per l’edizione 2025 sono previsti collegamenti con l’America del Sud, Stati Uniti, Cina, Giappone, Sudafrica, Australia e numerosi centri europei tra cui: Gran Bretagna, Germania, Spagna e Francia e dell’Est Europeo.

La UOC di Chirurgia oncologica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova rinnova così il proprio impegno nella promozione dell’innovazione clinica e nella diffusione delle migliori pratiche chirurgiche a livello internazionale a beneficio dei pazienti.