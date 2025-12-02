I Negrita in ‘Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro 2025’ giovedì all’EuropAuditorium di Bologna

Dopo il successo delle date nei club e l’intima parentesi estiva in acustico, i Negrita tornano in scena in formazione completa e in elettrico con il Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro 2025. Giovedì 4 dicembre alle ore 21.00 la band porterà sul palco del Teatro EuropAuditorium un concerto potente e coinvolgente, con una scaletta rinnovata che intreccia i brani dell’ultimo album Canzoni per Anni Spietati — tra cui i singoli Non Esistono Innocenti Amico Mio, Noi Siamo Gli Altri e Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra) — alle canzoni simbolo della loro carriera trentennale.

Un’occasione unica per rivivere la storia di una delle rock band italiane più amate, capace di attraversare le epoche con uno sguardo lucido, critico e sempre attuale. Sul palco, insieme ai Negrita (Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich) ci saranno Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria, per uno spettacolo all’insegna dell’energia e dell’autenticità.

Info: info@teatroeuropa.it – 051.372540