Gli studenti dell’Ipsia “F. Corni” di Modena protagonisti dello “Student Day” di SETA

Presso la sede modenese di SETA si è tenuto lo “Student Day”, l’iniziativa con cui l’azienda di trasporto pubblico apre le sue porte ed accoglie gli studenti delle scuole superiori del territorio, per presentare la propria struttura organizzativa ed informare sulle opportunità lavorative disponibili. Lo “Student Day” di SETA, giunto alla sua settima edizione, ha avuto come protagonisti circa trenta allievi delle classi 4A e 4B dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” dell’I.P.S.I.A. “Fermo Corni”.

Visitando i vari settori operativi dell’azienda (uffici amministrativi, centrale operativa, officina, deposito automobilistico e aree dedicate al rifornimento, pulizia e rimessaggio degli autobus) i ragazzi, accompagnati dai docenti Gian Luca Graziosi (Responsabile Ufficio Tecnico e Formazione) e Daniele Naso (Insegnante tecnico-pratico Manutenzione e Assistenza ramo Elettrico), hanno potuto toccare con mano la complessa macchina organizzativa che consente di garantire ogni giorno l’erogazione del servizio di trasporto pubblico agli oltre 700mila cittadini residenti nel bacino provinciale di Modena.

Ma lo Student Day di SETA non è soltanto un progetto didattico-formativo che aiuta a scoprire il “dietro le quinte” di un servizio pubblico essenziale: l’iniziativa ha infatti anche una concreta finalità occupazionale e professionale nei confronti degli studenti, dando vita ad una relazione tra l’azienda e gli istituti scolastici ad indirizzo tecnico del territorio che pone le basi per concreti sbocchi lavorativi una volta concluso il ciclo scolastico. Questo, infatti, è quanto accaduto con le precedenti edizioni dello Student Day SETA, che hanno prodotto l’inserimento lavorativo di diversi ragazzi nel settore manutenzione dell’azienda, presso le officine automobilistiche di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Ad accogliere i ragazzi e a fare gli onori di casa sono stati Monica Barbieri (Responsabile Gestione e Amministrazione del Personale di SETA), Luca Della Vedova (Responsabile Manutenzione di SETA), Alex Storchi (Capo Unità Tecnica di Modena) e Lisa Cervone (Ufficio Personale). La giornata è stata scandita dalla visita in sequenza di tutti i settori dell’azienda, con particolare interesse da parte dei ragazzi per quelli più operativi. In ogni settore non sono mancate le domande e le curiosità dei giovani, sinceramente interessati ad approfondire la conoscenza di un mondo che li vede ogni giorno come semplici fruitori e di cui hanno potuto scoprire l’articolata e multidisciplinare struttura organizzativa. Oltre alle informazioni di tipo tecnico, ai ragazzi sono state fornite ampie indicazioni in merito al percorso di inserimento lavorativo in azienda ed alle opportunità retributive e di carriera, nonché alle importanti agevolazioni ed azioni di welfare disponibili per i dipendenti.

“Questi momenti di interazione fra scuola e territorio sono di fondamentale importanza per le scuole e in particolare per Istituti professionali come il nostro. Nel corso dei cinque anni di formazione, i nostri studenti acquisiscono competenze operative che permetteranno loro di inserirsi fin da subito nella filiera produttiva del territorio. È quindi molto importante, prima che i ragazzi concludano gli studi, far conoscere loro le opportunità lavorative che il territorio offre, per far sì che gli studenti possano valutare e scegliere in modo consapevole, in particolare in un settore, quello della Manutenzione Tecnica, così vario e articolato”, ha sottolineato il prof. Gian Luca Graziosi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Formazione dell’I.P.S.I.A. “Fermo Corni” di Modena.