Giovedì al Michelangelo di Modena Andrea Rizzolini con Th!nk

AppuntamentiModena
Tempo di lettura 1 min.
Giovedì 4 dicembre alle ore 21 al Teatro Michelangelo di Modena torna la “nuova giovinezza” dell’illusionismo contemporaneo, Andrea Rizzolini con lo spettacolo di mentalismo Th!nk.

Un viaggio sorprendente che fonde teatro, letteratura e filosofia con illusioni mozzafiato, per uno spettacolo che non si limita a stupire, ma ti costringe a pensare per davvero.

TH!NK è uno spettacolo di mentalismo… che parla del mentalismo.

Un gioco di specchi in cui l’arte di “leggere nella mente” – resa celebre da serie televisive come The Mentalist o Lie to Me – diventa il punto di partenza per esplorare le contraddizioni del pensiero umano: “zone di frizione” in cui le nostre credenze entrano in contrasto tra loro e non è più così ovvio che cosa è reale e che cosa non lo è.

Attraverso esperimenti psicologici, illusioni percettive e momenti di impossibile lettura del pensiero, il pubblico sarà protagonista di performance che sfidano l’impossibile.

Non conta tanto se quello che accade sul palco sia vero o no.

È più importante, invece, la domanda: perché vogliamo credere che lo sia?

Uno spettacolo sovversivo, potente, rivoluzionario, che ti porta a camminare sul confine tra realtà e finzione… per arrivare a rendersi conto che si tratta di una linea molto più sfumata di quello che siamo disposti ad accettare.

Lo spettacolo è prodotto da Officine dell’Incanto

Ultimi biglietti in vendita anche su VIVATICKET

















