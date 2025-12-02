martedì, 2 Dicembre 2025
Finale Emilia lunedì 8 dicembre festeggia la “Sfogliata”

AppuntamentiBassa modeneseFinale Emilia
È il momento della sfogliata: come ogni anno, Finale Emilia celebra la sua specialità gastronomica più originale: la torta degli ebrei oggi conosciuta da tutti come “sfogliata”.

Nel centro storico di Finale Emilia dalle ore 10.00 alle 18.00 di lunedì 8 dicembre assaggi di sfogliata e anicione ad offerta libera, mercatini dell’ingegno e dell’oggettistica natalizia, mercato ambulante, il volontariato, le associazioni e le scuole in piazza, spettacoli, musica, animazione per grandi e piccini.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della Fondazione Scuola di Muscia C. e G. Andreoli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

















