martedì, 2 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaDopo il rogo di Mancasale Cisl pressa il comune: “Reggio deve essere...





Dopo il rogo di Mancasale Cisl pressa il comune: “Reggio deve essere eternit free”

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.

Dopo il rogo di Mancasale, il sindacato torna a prendere posizione con tre punti: mappatura, check triennale del cemento amianto sui tetti e prevenzione partecipata”

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

“Lo abbiamo detto fin dal primo giorno della vicenda Inalca e lo ripetiamo dopo l’incendio a Mancasale: serve un piano d’azione per affrontare la questione eternit sui tetti, prima di tutto quelli dei fabbricati produttivi. L’Amministrazione può produrre un cambiamento concreto e spingere Reggio verso la strada eternit-free”.

Con queste parole la segreteria Cisl Emilia Centrale torna a intervenire a tutela di chi lavora e vive vicino a siti con coperture in cemento amianto. C’è l’urgenza di prendere molto sul serio l’eternit e Reggio lo ha già sperimentato dopo l’incendio Inalca: per mesi sono stati rinvenuti frammenti e scorie combuste, che rappresentano un fattore di pericolo. “Non vogliamo fare allarmismo né polemiche facili. Vogliamo che si parli di prevenzione, tenendo dentro l’intera Comunità: imprese, lavoratori, cittadini”, prosegue il sindacato di via Turri.

La strategia che Cisl propone al Comune ha tre punti e un obiettivo: evitare l’effetto sorpresa in caso di incendio e disporre subito di tutti gli elementi conoscitivi per fornire le migliori informazioni sanitarie e di gestione dell’evento.

Primo: serve una mappatura rigorosa e aggiornata dell’eternit installato sul territorio, a partire dalle zone più popolose del perimetro urbano e periurbano, come il quadrante di Mancasale.

Secondo: individuato dove si trova l’eternit, occorre verificare il rispetto dell’obbligo di legge sul controllo triennale dello stato di usura dei pannelli in cemento amianto. È una norma fondamentale: se dal check emergesse un eccessivo logoramento dello strato esterno dei pannelli è necessario intervenire per bloccare la dispersione in aria di particelle cancerogene.

Terzo: il Comune non può arrivare da solo ovunque e Arpae ha le forze ridotte. Serve allora puntare sulla prevenzione, con una campagna partecipativa di verifica e assistenza alle imprese e ai lavoratori, coinvolgendo le parti datoriali e sindacali, per garantire le migliori condizioni di sicurezza anche ai residenti e fare in modo che un’eventuale nuova emergenza sia gestita con ordine e chiarezza.

 

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.