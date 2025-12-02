Dopo il rogo di Mancasale Cisl pressa il comune: “Reggio deve essere eternit free”

“Lo abbiamo detto fin dal primo giorno della vicenda Inalca e lo ripetiamo dopo l’incendio a Mancasale: serve un piano d’azione per affrontare la questione eternit sui tetti, prima di tutto quelli dei fabbricati produttivi. L’Amministrazione può produrre un cambiamento concreto e spingere Reggio verso la strada eternit-free”.

Con queste parole la segreteria Cisl Emilia Centrale torna a intervenire a tutela di chi lavora e vive vicino a siti con coperture in cemento amianto. C’è l’urgenza di prendere molto sul serio l’eternit e Reggio lo ha già sperimentato dopo l’incendio Inalca: per mesi sono stati rinvenuti frammenti e scorie combuste, che rappresentano un fattore di pericolo. “Non vogliamo fare allarmismo né polemiche facili. Vogliamo che si parli di prevenzione, tenendo dentro l’intera Comunità: imprese, lavoratori, cittadini”, prosegue il sindacato di via Turri.

La strategia che Cisl propone al Comune ha tre punti e un obiettivo: evitare l’effetto sorpresa in caso di incendio e disporre subito di tutti gli elementi conoscitivi per fornire le migliori informazioni sanitarie e di gestione dell’evento.

Primo: serve una mappatura rigorosa e aggiornata dell’eternit installato sul territorio, a partire dalle zone più popolose del perimetro urbano e periurbano, come il quadrante di Mancasale.

Secondo: individuato dove si trova l’eternit, occorre verificare il rispetto dell’obbligo di legge sul controllo triennale dello stato di usura dei pannelli in cemento amianto. È una norma fondamentale: se dal check emergesse un eccessivo logoramento dello strato esterno dei pannelli è necessario intervenire per bloccare la dispersione in aria di particelle cancerogene.

Terzo: il Comune non può arrivare da solo ovunque e Arpae ha le forze ridotte. Serve allora puntare sulla prevenzione, con una campagna partecipativa di verifica e assistenza alle imprese e ai lavoratori, coinvolgendo le parti datoriali e sindacali, per garantire le migliori condizioni di sicurezza anche ai residenti e fare in modo che un’eventuale nuova emergenza sia gestita con ordine e chiarezza.