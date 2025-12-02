Castelnovo: “Il commercio sostiene il paese, il paese sostenga il commercio locale”, l’intervento della consigliera Patrizia Agnesini

Parte nei prossimi giorni, e in particolare nel weekend “lungo” dell’8 dicembre, il ricco calendario di eventi in vista delle festività a Castelnovo Monti. Un calendario che vede un forte protagonismo anche dei commercianti del paese, che hanno allestito e sostenuto numerosi eventi che promuovono il territorio e la sua forte rete commerciale.

Spiega la consigliera comunale Patrizia Agnesini, che opera in supporto sulle tematiche legate a commercio e turismo: “A Castelnovo Monti i negozi sotto casa non sono solo vetrine: sono luci accese che tengono vivo il paese. Sono volti familiari, storie che si intrecciano ogni giorno, luoghi dove ci si saluta per nome e dove si respira quel senso di comunità che altrove, ormai, si sta perdendo. Scegliere il commercio locale significa scegliere la vita del nostro territorio. Significa evitare che il centro si svuoti, che i servizi diminuiscano, che le strade perdano il loro ritmo quotidiano. Perché quando un negozio resta aperto, resta aperto anche un pezzo di paese: un servizio, un sorriso, un punto di riferimento.

Il Comune affianca i commercianti e il Centro Commerciale Naturale nella realizzazione di eventi – commerciali e non – per rendere il nostro paese ancora più accogliente. Quest’anno i commercianti di Castelnovo, insieme a quelli di Felina, hanno creato un bellissimo susseguirsi di iniziative natalizie, pensate per grandi e piccoli. E soprattutto, da inizio dicembre, tutti i negozi saranno aperti anche la domenica, per dare a tutti la possibilità di vivere il paese e fare acquisti in un’atmosfera ancora più speciale. Il weekend del 7 e 8 dicembre sarà ricchissimo e, soprattutto, imperdibile”.

Il programma del fine settimana propone in centro a Castelnovo domenica 7 dicembre Il Villaggio di Babbo Natale, con intrattenimento per tutta la famiglia e gastronomia. Ci saranno stand di street food, animazioni natalizie lungo le vie del centro, una coinvolgente caccia al tesoro, animazioni per le vie del centro, luci, scenografie e angoli perfetti per indimenticabili scatti natalizi, bar e negozi aperti con tante idee per i regali e in chiusura il grande spettacolo pirotecnico e musicale, un momento davvero imperdibile (alle ore 19). Appuntamento dalle ore 14.30 fino a sera.

Lunedì 8 dicembre, giorno festivo, ci saranno i mercatini di natale a Felina, in piazza Magonfia dalle ore 9.30.