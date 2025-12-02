martedì, 2 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa reggianaBotte, minacce e offese a moglie e figlia: 52enne denunciato nella Bassa...





Botte, minacce e offese a moglie e figlia: 52enne denunciato nella Bassa reggiana

Bassa reggianaCronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio EmiliaReggiolo
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Per anni moglie e figlia, hanno subito violenze fisiche e psicologiche all’interno dell’abitazione familiare. Percosse, strattonamenti, calci, pugni, schiaffi, tirate di capelli, lancio di oggetti, oltre a continue ingiurie e minacce di morte. Comportamenti violenti che sarebbero spesso scaturiti da problemi economici del nucleo familiare e dalla dipendenza da sostanze stupefacenti dell’uomo, fattori che avrebbero intensificato l’atteggiamento aggressivo e vessatorio nei confronti della moglie e della figlia. Fino all’ultimo più grave episodio risalente al 16 novembre scorso, che avrebbe spinto la donna e la figlia a lasciare definitivamente l’abitazione.

Maltrattamenti fisici e psicologici quelli computi dall’uomo a seguito dei quali, al termine delle indagini, i carabinieri in forza alla stazione di Reggiolo, a cui le donne hanno raccontato i fatti, hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 52enne, in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia l’applicazione  della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con l’applicazione del divieto di avvicinamento alle vittime, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione familiare, e ai luoghi dalle medesime frequentati mantenendo una distanza di almeno 1000 metri e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con le persone offese. Disponendo per l’uomo anche il dispositivo di controllo. Provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito dai carabinieri che hanno condotto le indagini.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.