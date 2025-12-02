martedì, 2 Dicembre 2025
Bologna: maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, albanese 50enne finisce in carcere

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
I Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini, hanno effettuato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nei confronti di un 50enne albanese riconosciuto colpevole di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale, reati commessi a Bologna tre anni fa.

Rintracciato dai Carabinieri, il destinatario del provvedimento è stato arrestato e tradotto in un Istituto penitenziario, per scontare la pena principale stabilita per i delitti commessi: 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

















Redazione 1

