Allo Spira mirabilis di Formigine lo spettacolo “Siamo fatti di-versi perché siamo poesia” di Guido Marangoni

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre e della Giornata mondiale del volontariato che si tiene il 5 dicembre, martedì 4 dicembre alle ore 20.30 si svolgerà all’Auditorium Spira mirabilis di Formigine lo spettacolo “Siamo fatti di-versi perché siamo poesia” di Guido Marangoni.

L’evento è pensato come ponte simbolico tra le due giornate, “capace di trasformare il tema della diversità in un momento di incontro, leggerezza e sorrisi, attraverso la forza evocativa dell’arte e della poesia”.

Lo spettacolo è promosso dal Tavolo provinciale per la disabilità con il sostegno di Fondazione Banco S.Geminiano e S.Prospero e dell’associazione Tempio Aps e si inserisce nel calendario delle iniziative promosse da associazioni del territorio impegnate sul fronte dell’inclusione e del volontariato, con l’obiettivo di rappresentare un’occasione per riflettere e valorizzare le differenze come ricchezza condivisa.

L’ingresso è gratuito e per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 349.193.1877 o scrivere una mail ad associazionetempio@gmail.com.

Gli organizzatori sottolineano che «la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questa serata di emozioni e consapevolezza, dove le parole e la poesia diventano strumenti di unione e cambiamento».

il Tavolo provinciale di coordinamento sulla disabilità si riunisce con cadenza semestrale, con la partecipazione degli amministratori degli Enti locali della provincia, dei rappresentanti delle Istituzioni, dei settori di Istruzione, Sanità e Lavoro, nonché del mondo del Volontariato.

Tra gli obiettivi che si prefigge il Tavolo figura quello di censire le esperienze presenti sul territorio rispetto alle diverse tipologie di disabilità, fungere da osservatorio per la raccolta delle istanze territoriali, individuare le criticità ed i benefici che le persone con disabilità e le loro famiglie incontrano in ambito sanitario, scolastico, nelle attività del tempo libero e del lavoro, sperimentare progetti utili a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, sostenere e valorizzare analoghe iniziative già avviate da terzi, laddove ritenute valide e meritorie, condividere azioni e proposte volte ad uniformare la realtà territoriale ed i servizi offerti alle persone con disabilità.