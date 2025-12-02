Al via la campagna di sensibilizzazione di Acer e Comune di Reggio Emilia contro la violenza sulle donne

Prende avvio in questi giorni la campagna di sensibilizzazione di Acer Reggio Emilia in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e l’Associazione Nondasola sul contrasto alla violenza di genere, in occasione delle iniziative promosse per il 25 novembre. Agli oltre 4.300 assegnatari degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica e sociale in questi giorni, in concomitanza con la bolletta d’affitto del mese di dicembre, verranno inviati materiali informativi sulle attività svolte dell’associazione Nondasola e sulla Casa delle donne.

La diffusione dell’opuscolo di Nondasola – tradotto anche in inglese e arabo – oltre che un sostegno al lavoro prezioso svolto dall’Associazione e alle sue volontarie, vuol essere anche un contributo alla diffusione di una cultura di contrasto alla violenza sulle donne. La pubblicazione, infatti, in maniera anonima e riservata, offre con un linguaggio chiaro e semplice i recapiti da contattare per avere informazioni telefoniche, fissare un colloquio, ottenere consulenze legali ed economiche, chiedere ospitalità.

“Voglio ringraziare Acer e in particolare il presidente Federico Amico per questa bellissima opportunità, che ci permetterà di far conoscere la preziosa attività svolta dall’associazione Nondasola alle migliaia di persone che abitano negli alloggi di edilizia residenziale pubblica – dice l’assessora alla Cura delle persone con delega alle Pari opportunità Annalisa Rabitti – Come credo sia giusto ribadire in ogni occasione, l’impegno per la violenza maschile sulle donne è un impegno che dobbiamo prenderci tutte e tutti, sfruttando tutte le modalità di comunicazione possibile, anche quelle meno consuete. L’obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero possibile di donne e dare loro un’informazione utile a saper riconoscere la violenza subita personalmente o da persone vicine, per iniziare un percorso di uscita dalla spirale della violenza, senza dimenticare che l’ambiente familiare è quello dove più frequentemente si consuma”.

“Il contrasto alla violenza di genere – dice il presidente di Acer Reggio Emilia Federico Amico – è una battaglia quotidiana che va combattuta con ogni strumento, ricorrendo, quando è possibile, ad ampie alleanze. L’iniziativa di informazione e sensibilizzazione che promuoviamo oggi nasce grazie a un proficuo dialogo con l’associazione Nondasola e il Comune di Reggio Emilia e segna un primo passo in questa direzione che vedrà Acer ancora protagonista nelle prossime settimane, accanto agli enti locali del territorio e alle associazioni impegnate su questo tema. Più in generale mettere al servizio delle comunità la capillarità con cui l’Azienda è in grado di veicolare informazioni verso le famiglie assegnatarie degli alloggi è sicuramente uno strumento strategico, proprio della comunicazione sociale, da sfruttare pienamente per la diffusione di temi di interesse collettivo che promuovano il cambiamento sociale”.