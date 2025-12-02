A Frassinoro un incontro per parlare di prevenzione delle patologie cancerogene

“Se la prevenzione fosse una pillola, tutti la prenderemmo ogni mattina. Invece è un percorso fatto di scelte, piccoli gesti e una consapevolezza che nessuno ci ha mai insegnato davvero”. Con queste premesse si terrà venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 19:30 alla sala del castello della Badia di Frassinoro, una serata di divulgazione e confronto sul tema della prevenzione dalle patologie cancerogene.

La serata sarà introdotta dal dottor Marco Zanotti e vedrà la partecipazione straordinaria del professor Fotios Lupakis, medico oncologo ricercatore, che ha lavorato a Pisa, Padova, University of Southern California, oltre ad essere stato anche dirigente in multinazionali farmaceutiche e che oggi collabora come ricercatore all’università di Firenze e con ETS Kiss Against Cancer.

Per il sindaco di Frassinoro Elio Pierazzi «momenti di incontro e confronto come questi, sono fondamentali per la nostra comunità perché ci consentono di offrire ai nostri cittadini indicazioni e strumenti concreti per migliorare il proprio stile di vita, in un contesto sociale che ci vede sempre di più esposti a rischi potenziali per la nostra salute. Siamo molto lieti, come amministrazione comunale, di promuovere queste iniziative, perché crediamo che la crescita di una comunità passi anche attraverso corrette e buone pratiche e in questo senso la corretta informazione è determinante».

La serata è promossa dal Comune di Frassinoro con la collaborazione di Mediolanum, di Alberto Nobili e Marco Edgardo Dalla Valle (family bankers di Mediolanum) e a tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo di benvenuto.