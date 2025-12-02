29enne straniero arrestato per spaccio a Bologna dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 29enne di origine tunisina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti in zona universitaria, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata dall’uomo a bordo di un monopattino elettrico, il quale, alla vista dei militari, iniziava ad accelerare lungo via Petroni in direzione di Piazza Aldrovandi.

Inseguito a piedi dai Carabinieri, il 29enne veniva bloccato in Largo Trombetti dopo aver tentato di ostacolare l’inseguimento dei militari, abbandonando sotto al portico il monopattino. Perquisito, veniva trovato in possesso di 13 dosi termosaldate contenenti cocaina all’interno della tasca dei pantaloni, 1 ovulo e un frammento di hashish all’interno del giubbino, nonché la somma in denaro contante di vario taglio pari a 1,281 euro.

Al termine della celebrazione del processo con rito per direttissima, l’arresto è stato convalidato ed il 29enne sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione ala P.G.