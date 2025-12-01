lunedì, 1 Dicembre 2025
Young Day martedì 2 dicembre a Fiorano: i giovani incontrano le aziende del Distretto ceramico

Martedì 2 dicembre i Centri per l’impiego di Sassuolo, Scandiano e Pavullo organizzano una giornata di orientamento per ragazzi e ragazze sotto i 36 anni. Sarà possibile sostenere colloqui con i responsabili aziendali

Conoscere le aziende del distretto ceramico, incontrarne i referenti e avere una panoramica sugli strumenti più efficaci per la ricerca di lavoro e sulle opportunità di impiego e formazione del territorio.

È questo il principale obiettivo dello Young day organizzato martedì 2 dicembre dai Centri per l’impiego di Sassuolo, Scandiano e Pavullo con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, e rivolto a giovani con meno di 36 anni.

L’evento, che si svolgerà alle 14.15 presso Casa Corsini (via Statale, 83, Spezzano), prevede una presentazione delle aziende e un focus sui profili professionali più richiesti dalle realtà del territorio. Al termine dell’incontro sarà possibile sostenere colloqui di lavoro con i responsabili aziendali presenti e lasciare il proprio curriculum aggiornato.

Per partecipare allo Young day occorre confermare la propria presenza tramite l’apposito form di registrazione: https://regioneer.it/Young-day

 

















