Ruba in un supermercato e poi aggredisce gli agenti per guadagnarsi la fuga: arrestato

Nel pomeriggio di sabato scorso 29 novembre, intorno alle 16:00, operatori della Polizia di Stato e della Sezione di Polizia Stradale di Reggio Emilia, mentre erano impegnati in un servizio di vigilanza dinamica in occasione dell’incontro calcistico Reggiana-Frosinone, ricevevano la segnalazione di un possibile furto in atto all’interno di un supermercato di viale Regina Margherita.
Immediatamente intervenivano sul posto unitamente ad una Volante della Polizia di Stato e riuscivano ad intercettare il presunto autore del furto, poi identificato in un 33enne di origine guineana, volto molto noto alle forze di polizia per tantissimi precedenti, di cui alcuni molto recenti.
Il soggetto, vistosi braccato dagli agenti della Polizia di Stato, tentava a più riprese di darsi alla fuga arrivando fino a colpire con violenza i due operatori della Polizia Stradale che, nonostante ciò, riuscivano a bloccarlo e neutralizzarlo anche grazie all’ausilio dei poliziotti delle Volanti.
Una volta neutralizzato il 33enne, gli agenti appuravano che lo stesso aveva appena oltrepassato le barriere antitaccheggio con della merce non pagata per poi tentare di dileguarsi, senza riuscirci grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato.
Sulla base di quanto sopra il 33enne veniva tratto in arresto per le ipotesi di reato di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.