Quattro Castella, prelievi per 5.000 euro con bancomat rubato. Denunciato un giovane milanese

Era andata a fare la spesa in un supermercato di Cavriago, l’8 luglio scorso, quando si è accorta di non avere più la propria borsa che, oltre ai documenti personali, conteneva anche la carta bancomat. Nel giro di pochi minuti la vittima constatava che i malviventi avevano prelevato, in due operazioni la somma complessiva pari a 5000 euro, presso una filiale bancaria di Bibbiano.

Le indagini svolte dai militari di Quattro Castella, a seguito di denuncia presentata dalla vittima, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza presenti presso l’istituto bancario, hanno permesso di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti di un giovane. Per questi motivi con l’accusa di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i carabinieri della stazione di Quattro Castella hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano un ragazzo di 23 anni, residente a Milano.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.