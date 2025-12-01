lunedì, 1 Dicembre 2025
Primi trasferimenti alla Casa di Comunità Reggio Centro

Partiranno all’inizio di dicembre i primi trasferimenti di alcuni servizi nella Casa della Comunità Reggio Centro, in Via Risorgimento, nella ex Palazzina V, di fronte all’Arcispedale Santa Maria Nuova, che per anni ha ospitato anche il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.

Questa nuova casa verrà inaugurata nei prossimi mesi appena terminati i trasferimenti di tutti i servizi.

I prossimi servizi ad entrare nella nuova Casa di Comunità saranno Salute Donna (prima collocato al Padiglione Bertolani – Via Amendola)  e il Servizio infermieristico domiciliare (SID, prima collocato alla  Casa della Comunità Spallanzani).

 

Questi i numeri di riferimento:

SID Viale Risorgimento n° 57 al 1° piano, operativo dal 04/12/2025

Accoglienza SID 0522-295137 (dalle 8,00 alle 12,00)

Accoglienza Cure Palliative 0522-295138  e  0522-295144

 

Salute Donna   Viale Risorgimento N°57 Al 1° Piano, operativo dal 03/12/2025.

L’accoglienza Ostetrica risponde al numero  295331 (Dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 10:30)

Prenotazione NIPT (test Prenatale non invasivo) risponde al numero: 295332 (dal lunedì al venerdì dalle  8:30 alle  13:00)

Ambulatorio Latte e Coccole risponde al numero: 295333 (dal lunedì al venerdì dalle  8:30 alle  13:00).

















Redazione 1

