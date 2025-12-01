Ospedale di Pavullo, al via un piano di manutenzioni per una struttura ancora più moderna e accogliente

Dopo Carpi, Mirandola e Vignola, anche l’Ospedale di Pavullo dà il via ad un piano di lavori, sia all’interno che all’esterno della struttura sanitaria, per migliorarne la fruizione da parte dei pazienti e garantire ambienti ancora più accessibili, sicuri e fruibili.

Sono pari a circa un milione e 200mila euro le risorse messe in campo per gli interventi, parte integrante dei 4 milioni complessivi impegnati sui sette distretti sanitari modenesi, di cui 1 milione da apposito fondo aziendale, grazie all’accesso, per la prima volta, a un Fondo dedicato alle manutenzioni cicliche cui si aggiunge una quota rilevante messa a disposizione nell’ambito del contratto multiservizio di manutenzione.

I principali interventi previsti presso l’Ospedale di Pavullo sono stati illustrati questa mattina, lunedì 1 dicembre, a margine del sopralluogo che ha visto la presenza del Presidente dell’Unione dei Comuni del Frignano, Lorenzo Checchi; il sindaco di Pavullo, Davide Venturelli; la Direttrice Sanitaria dell’Azienda USL di Modena, Romana Bacchi; il Direttore Amministrativo dell’Ausl di Modena, Luca Petraglia; la Direttrice delle Professioni sanitarie Daniela Altariva; il Direttore del Servizio tecnico, Gaetano Mirto; il Direttore del Distretto sanitario di Pavullo, Massimo Brunetti; il Direttore dell’Ospedale di Pavullo, Gabriele Romani; la Direttrice del Presidio Ospedaliero Ausl, Giulia Ciancia.

Gli interventi – molti dei quali sono già avviati – con termine previsto nella prima metà del 2026, sono finalizzati all’ammodernamento e a una migliore fruizione dell’Ospedale, con particolare attenzione a tutto ciò che consente un funzionamento ottimale e in sicurezza della struttura. Ne sono un esempio, tra gli altri, la demolizione della ciminiera con riposizionamento degli scarichi degli impianti termici; il rifacimento della centrale di produzione aria medicale e della centrale idrica; la sostituzione del gruppo elettrogeno e delle pavimentazioni della Sala Operatoria 2; lo spostamento del generatore elettrico; il rifacimento dell’infisso all’altezza dell’ingresso all’Ospedale dal piazzale Radiologia. E’ invece in fase di pianificazione il cantiere per il ripristino dell’asfaltatura all’ingresso principale della struttura.

“Oltre al Piano montagna, che siamo certi migliorerà l’assistenza ai cittadini dell’Appennino, è fondamentale l’impegno dell’Ausl anche dal punto di vista degli investimenti per potenziare le strutture sanitarie del territorio – afferma Lorenzo Checchi, Presidente dell’Unione dei Comuni del Frignano -. Un Ospedale più sicuro e accogliente significa garantire alla popolazione un accesso tempestivo a cure di qualità. L’Ospedale di Pavullo rappresenta un tassello imprescindibile per l’assistenza in montagna, soprattutto per quella parte di comunità che vive nelle zone più distanti della provincia modenese. Una sanità vicina ai cittadini non può prescindere da ambienti moderni e accoglienti, anche per i professionisti sanitari”.

“Questa prima serie di interventi è un importante risultato e ringraziamo l’Azienda USL di Modena per la rinnovata attenzione sull’ospedale – osserva Davide Venturelli, Sindaco di Pavullo -. Ottima l’azione combinata di interventi di manutenzione, messa in sicurezza e innovazione, ringraziamo la squadra di Ausl per la collaborazione che sta portando a concretizzare necessità che da tempo venivano manifestate da operatori e cittadini. Continuiamo a lavorare insieme per la comunità di Pavullo e per tutta la montagna”.

“Il benessere individuale e collettivo di una comunità passa anche dalla presenza di strutture sanitarie moderne e al passo coi tempi – sottolinea anche la Direttrice Sanitaria dell’Ausl di Modena, Romana Bacchi -. L’attenzione della nostra azienda sanitaria sull’Appennino non è solo mirata a rendere più efficiente e puntuale l’assistenza di prossimità alla popolazione, ma anche a preservare l’Ospedale di Pavullo con l’ammodernamento e il potenziamento dei suoi spazi e dei suoi reparti. Una struttura sanitaria che rimane punto di riferimento per l’emergenza e i mutati bisogni delle persone, rappresenta un baluardo per la qualità della vita in tutta la montagna”.