Maranello, laboratori creativi per ragazzi delle medie

A Maranello proseguono anche nel mese di dicembre i laboratori STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) con proposte di attività creative e innovative, gratuite e su prenotazione, per i ragazzi delle scuole medie (11-14 anni). Una serie di incontri per coinvolgere ragazzi e ragazze in attività che utilizzano l’innovazione, il pensiero critico e la tecnologia per progetti fantasiosi o approcci creativi a problemi del mondo reale.

Al Centro Giovani l’associazione Civibox propone il 5 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 un laboratorio con Lego Wedo 2.0 e il 12 dicembre, sempre dalle 16.30 alle 18.30, un laboratorio di robotica educativa con Ozobot. Altri incontri sono in programma tra Centro Giovani e Biblioteca Mabic il 20, 23, 29 e 30 dicembre: da Game Maker per progettare un videogioco al coding musicale per creare musica da zero, dalla digi escape room (caccia al tesoro) a VR Master per creare universi virtuali, dai board games (giochi di ruolo) ai labirinti di parole (creazione di storie interattive digitali).

Per informazioni: Servizio Istruzione Comune di Maranello 0536/240042.