La stagione di prosa dell’Herberia di Rubiera prosegue il 3 dicembre con ‘Divine’, di Danio Manfredini

RubieraTeatro
La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera (RE), ideata e promossa da Corte Ospitale, prosegue il 3 dicembre 2025 con DIVINE, di e con Danio Manfredini, disegni Danio Manfredini, produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT / Teatro Nazionale.

Torna sul palco dell’Herberia un artista per cui Corte Ospitale è stata a lungo casa di produzione. Divine nasce dal romanzo di Jean Genet “Nostra signora dei fiori”, scritto nel 1944 nel periodo che Genet passò in carcere a Parigi. Nel romanzo il protagonista è lo stesso autore colto nell’universo carcerario fatto di celle, corridoi, compagni di sventura. Genet prende ispirazione proprio dalle presenze intorno a lui per dare vita ad una storia inventata.

Dalla complessità del romanzo Manfredini estrae un ramo che è la storia di Divine, al secolo Louis Culafroy, un ragazzino che scappa di casa per condurre a Parigi una vita da travestito. L’incontro con Mignon, un ladruncolo e l’incontro con Nostra Signora dei Fiori un giovane assassino, segneranno in maniera indelebile la vita di Divine.

Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30.

Il Teatro Herberia è a Rubiera, in piazza Gramsci 1/b.

Informazioni 0522621133 –  WhatsApp 3282911077 – biglietteria@corteospitale.org – www.corteospitale.org

 

















