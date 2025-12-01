La stagione di prosa dell’Herberia di Rubiera prosegue il 3 dicembre con ‘Divine’, di Danio Manfredini

La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera (RE), ideata e promossa da Corte Ospitale, prosegue il 3 dicembre 2025 con DIVINE, di e con Danio Manfredini, disegni Danio Manfredini, produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT / Teatro Nazionale.
Torna sul palco dell’Herberia un artista per cui Corte Ospitale è stata a lungo casa di produzione. Divine nasce dal romanzo di Jean Genet “Nostra signora dei fiori”, scritto nel 1944 nel periodo che Genet passò in carcere a Parigi. Nel romanzo il protagonista è lo stesso autore colto nell’universo carcerario fatto di celle, corridoi, compagni di sventura. Genet prende ispirazione proprio dalle presenze intorno a lui per dare vita ad una storia inventata.
Dalla complessità del romanzo Manfredini estrae un ramo che è la storia di Divine, al secolo Louis Culafroy, un ragazzino che scappa di casa per condurre a Parigi una vita da travestito. L’incontro con Mignon, un ladruncolo e l’incontro con Nostra Signora dei Fiori un giovane assassino, segneranno in maniera indelebile la vita di Divine.
Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30.
Il Teatro Herberia è a Rubiera, in piazza Gramsci 1/b.
Informazioni 0522621133 – WhatsApp 3282911077 – biglietteria@corteospitale.org – www.corteospitale.org