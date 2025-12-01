Innovazione sociale, a Reggio 10 nuove start up d’impresa a impatto sociale

Il tessuto imprenditoriale reggiano di arricchisce di 10 nuove start up nate all’interno del Programma di incubazione “Noi. Nuovi orientamenti di impresa” avviato a gennaio 2025 da Consorzio Quarantacinque, insieme a Comune di Reggio, Unimore e Rei, grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna. Le nuove imprese saranno presentate mercoledì 3 dicembre in un incontro che si terrà al Laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro e a cui interverranno, oltre ai 10 nuovi imprenditori, il vicesindaco Lanfranco de Franco, Valentina Ammaturo del Laboratorio Aperto, Damiano Razzoli, docente di Unimore, Nicoletta Levi del Comune di Reggio Emilia, Andrea Parmeggiani di Fondazione Rei, Antonietta Serri, presidente del Consorzio Quarantacinque.

Le nuove imprese spaziano in ambiti che vanno dal turismo alla salute mentale, dal riuso dei materiali all’accesso la credito e all’educazione digitale. Il progetto è stato sviluppato per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove start up capaci di produrre un impatto sociale positivo sul territorio e di dialogare con le realtà sociali, culturali, istituzionali ed economiche dell’Emilia Romagna. Ai partecipanti è stato offerto un percorso di accompagnamento che ha compreso servizio di mentoring e supporto specializzato tramite il confronto con professionisti ed esperti di settore, occasioni di networking con imprese, investitori, pubblica amministrazione e con il mondo della ricerca. Durante il percorso sono state affrontate tutte le tematiche necessarie al consolidamento dell’impresa attraverso il co-design, la prototipazione, fino agli aspetti più specialistici della struttura economico-finanziaria, organizzativa, marketing e fundraising.

PARTNER – Il programma, realizzato da Consorzio Quarantacinque, Comune di Reggio Emilia, Unimore e Rei con fondi europei a disposizione della Regione Emilia Romagna, è supportato anche da Bper Banca, Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess), Farmacie comunali riunite (Fcr), Fondazione E35, Campus RE, Politecnico di Milano – Polifactory, LabGov (Luiss-Roma), Openbox srl, Impact Hub Reggio Emilia.