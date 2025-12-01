lunedì, 1 Dicembre 2025
In dicembre 4 appuntamenti con il “Natale in biblioteca” a Castelnovo Sotto

Bassa reggianaCastelnovo Sotto
Tempo di lettura Less than 1 min.
Il mese di dicembre a Castelnovo di Sotto sarà tutto un “Natale in biblioteca”.

Si partirà il 6 dicembre, alle ore 10, con “Favole a colazione” per bimbe e bimbi dai 3 anni in su.

Il 12 dicembre, alle ore 21, ci sarà l’ultimo appuntamento della rassegna Giallo in Rocca con lo scrittore Massimo Carlotto che presenterà il libro “A esequie avvenute”.

Il 13 dicembre, alle ore 10, spazio ai “Giochi da tavolo” per bimbi dai 5 anni in su, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria.

Il 20 dicembre, a partire dalle ore 9.30, “ci sarà il Xmas Lab: laboratorio creativo con ingresso libero e prenotazione obbligatoria.

Per prenotarsi contattare il numero 335.7419735.

















