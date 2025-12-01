Il Sindaco di Modena in merito all’indice di Qualità della Vita del Sole 24 Ore

La 36esima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine che misurare i livelli di benessere nei territori italiani ed i cui risultati sono presentati oggi sulle pagine del quotidiano, segna il ritorno alla vittoria della provincia di Trento: già incoronata regina dell’Indice di Sportività 2025 e di Ecosistema Urbano, Trento svetta in un podio tutto alpino di teste di serie dell’indagine: Bolzano è al secondo posto e Udine al terzo. All’ultimo gradino troviamo Reggio Calabria, maglia nera di una classifica che vede le ultime 24 posizioni tutte occupate da province del Mezzogiorno.

L’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. La top 10 della classifica quest’anno è popolata da territori del Nord Italia, in un mix tra grandi città come Bologna, quarta, e Milano, ottava, e province di piccola taglia come Bergamo (quinta, vincitrice nel 2024), Treviso (sesta, con il record di posizioni risalite: +18), Verona (settima), Padova (nona, che ritorna tra le prime 10 dopo 30 anni di assenza: era nona nel 1994) e Parma (decima). Forlì-Cesena si trova all’undicesima posizione (+2), mentre Modena sale di ben nove gradini, piazzandosi dodicesima. Scendendo un po’ tra le prime venti troviamo Ravenna, diciannovesima, e Reggio Emilia che occupa la ventesima posizione (entrambe +8). A trionfare, come già in passato, è in particolare il versante Nord-Orientale della penisola.

“Essere tra le prime 15 città d’Italia è sempre una soddisfazione, in particolare se questo è frutto di una ‘rimonta’ di 9 posizioni. Con alcune avvertenze: è bene sempre sottolineare che il dato è riferito alla Provincia, ovvero al territorio vasto. Modena è quindi un buon posto dove vivere ma ci vogliamo impegnare perché lo sia sempre di più”. Così il Sindaco di Modena, Mezzetti in merito alla storica indagine del quotidiano economico-finanziario pubblicata oggi. “Sul fronte aperto della sicurezza ho già avuto modo di spiegare che non mi stancherò mai di dire che la sicurezza spetta allo Stato ma che come Comune mettiamo in campo tutto ciò che è necessario e utile a creare le condizioni perché chi vive qui come chi viene per lavoro, studio o turismo possa vivere in serenità. Dalla classifica emerge il tema di una giustizia efficace, la certezza della pena che dà fiducia ai cittadini e non produce frustrazione nelle forse dell’ordine è un tema da me più volte posto.

Sulla cultura e sul tempo libero sono certo che l’attenzione che stiamo dedicando agli eventi culturali, musicali e sportivi, da Jazz Open alle mostre come l’ultima inaugurata pochi giorni fa e dedicata a De Chirico agli europei di volley maschile darà modo alla città di essere sempre più viva e attrattiva”.