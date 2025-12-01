Il Comune di Casalgrande presenta il programma delle iniziative per il Natale 2025

Un calendario ricco di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini, giovani e a tutta la comunità. Mercatini, laboratori creativi, concerti, attività culturali e momenti di condivisione animeranno il territorio per tutto il mese di dicembre, grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Pro Loco, Biblioteca Sognalibro Casalgrande, associazioni, scuole e realtà commerciali e sociali del paese.

Un fitto palinsesto pensato per valorizzare la partecipazione, la socialità e il calore della comunità, offrendo occasioni di incontro nei vari contesti che caratterizzano Casalgrande.

PROGRAMMA COMPLETO DEL NATALE 2025 A CASALGRANDE

Sabato 6 dicembre

Ore 10.00 – Inaugurazione “Fotogiro”

Mostra fotografica natalizia diffusa nelle attività commerciali.

A cura del Gruppo Fotografico Il Torrione.

Domenica 7 dicembre

Ore 18.00 – Biblioteca Sognalibro

“CANTAR(LA) PACE”

Viaggio tra le canzoni sulla pace dei cantautori italiani.

A cura di Arci, in collaborazione con Cepam.

Lunedì 8 dicembre

Dalle 10.00 – Biblioteca Sognalibro

Inaugurazione casetta dei bambini – sezione 0/6 anni.

Ore 16.00 – Piazza Martiri della Libertà

“Melodie in festa”

Esibizione degli allievi e insegnanti dell’orchestra Mikrosmos.

A seguire discorsi istituzionali, arrivo di Babbo Natale e accensione dell’Albero.

Ore 17.30 – Sala Espositiva G. Strada

Inaugurazione mostra “Natale e dintorni – 3ª edizione”.

A seguire aperitivo natalizio in Piazza Ruffilli.

Martedì 9 dicembre

Ore 17.00 – Biblioteca Sognalibro

“Matisse: tagli di colore per l’albero di Natale”

Laboratorio creativo (6-10 anni), gratuito su prenotazione.

Mercoledì 10 dicembre

Ore 16.30 – Piazza Martiri della Libertà

Festa del Nido ‘Cremaschi’.

Canti di Natale, cioccolata calda e arrivo di Babbo Natale.

Sabato 13 dicembre

Tutto il giorno – Centro di Casalgrande

Mercatino del riuso di Santa Lucia.

Associazioni in piazza.

Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 Babbo Natale incontrerà i bambini per raccogliere le loro letterine

14.00 alle 17.00 – Piazza Ruffilli

Mercatino dei bambini e delle bambine (cambio/scambio/vendita giochi).

Bookcrossing – progetto “Casalgrande Legge”.

BimboBèl – animazione per bambini in collaborazione con Pro Loco.

Ore 17.30 – Piazza Ruffilli

Inaugurazione albero “Cambio/Scambio”.

In collaborazione con il Centro Giovani Nest.

Lunedì 15 dicembre

Ore 17.30 – Piazza Martiri della Libertà

Festa della Scuola dell’Infanzia ‘Farri’

Canti di Natale, cioccolata calda e arrivo di Babbo Natale.

Martedì 16 dicembre

Ore 17.00 – Biblioteca Sognalibro

“Il Natale di Kandinsky”

Laboratorio creativo (6-10 anni), gratuito su prenotazione.

Giovedì 18 dicembre

Ore 10.15 – Piazza Martiri della Libertà

Canti di Natale della Scuola Santa Dorotea (sezione 5 anni e classi prime).

Venerdì 19 dicembre

Ore 10.15 – Piazza Martiri della Libertà

Canti in Piazza con la Scuola dell’Infanzia ‘Garibaldi’ e la Scuola Primaria di Casalgrande

Domenica 21 dicembre

Dalle 9.00 – Piazza Martiri della Libertà

Mercato straordinario a cura di Com.Re e associazioni in piazza.

Dalle 10.00 – Bookcrossing “Casalgrande Legge”.

Ore 16.30 – Centro di Casalgrande

Aperitivo dei commercianti, in collaborazione con Com.Re.

Ore 17.00 – Concerto Gospel “Gospel and More”.

Mercoledì 24 dicembre

Dalle 10.30 – Biblioteca Sognalibro

Aperitivo degli auguri in Biblioteca aperto a tutta la cittadinanza.

Le dichiarazioni

“Quello messo in campo dagli Assessorati al Commercio e alla Cultura è un programma ricco e variegato, che testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel creare un contesto vivo e significativo di socialità per tutta la cittadinanza – commenta il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi –. Desidero ringraziare l’assessore Spano e l’assessore Tosi, insieme alla Biblioteca e agli uffici competenti, per l’impegno profuso in queste settimane nel dare vita a iniziative che richiamano il significato più autentico del Natale. Un ringraziamento che estendo anche ai commercianti, alla Pro Loco, alle scuole e a quella rete di valore inestimabile rappresentata dal volontariato: la vera linfa vitale della nostra comunità. L’auspicio è che questo programma, ricchissimo e pensato per ogni fascia d’età, possa diventare uno stimolo a ritrovare momenti di condivisione, dialogo e socialità, lasciando da parte i social e quelle piattaforme che rischiano di isolarci nelle nostre individualità – conclude il Primo Cittadino -. Avremo modo, in tutte queste settimane, di scambiarci gli auguri di persona, per le strade, nelle piazze e nei luoghi della nostra Casalgrande”.

Assessore agli Eventi e al Commercio, Cristina Spano: “Le luci, gli addobbi, i mercatini e le attività che animeranno le prossime settimane rappresentano un’occasione per ricordare quanto sia importante stare insieme. Vorrei ringraziare i commercianti per la creatività con cui hanno preparato le loro vetrine. Un ringraziamento speciale va ai giovani che si sono messi in gioco con un loro progetto: le feste acquistano più valore se coinvolgono le nuove generazioni. Come dimenticare associazioni e volontari: senza il loro silenzioso supporto non si potrebbe celebrare alcun evento. Con il contributo di ciascuno vivremo un dicembre ricco di calore e condivisione. Auguro a tutti un periodo sereno, fatto di incontri, sorrisi e comunità”.

Assessore alla Scuola e Cultura, Graziella Tosi: “Si affianca ai tanti eventi in programma una preziosa proposta culturale che coinvolge l’intera comunità, a partire dalle scuole, che ringrazio per aver animato il mese di dicembre con canti, decorazioni degli alberi e numerose iniziative. Ringrazio educatrici e insegnanti: la presenza di tanti bambini arricchisce la nostra comunità e rende vivo il calore del Natale. Un ringraziamento speciale alla Biblioteca che, con il suo staff, ospiterà nei nuovi spazi laboratori creativi e attività culturali. Il Natale ci unisce: ci ricorda il valore della condivisione, della gentilezza e dell’ascolto. È il tempo in cui ognuno può donare qualcosa di sé agli altri, e in questo scambio nasce la vera magia delle feste. Che questo periodo porti a tutti serenità, vicinanza e la gioia di condividere ciò che davvero conta. Buon Natale di cuore a tutti!”